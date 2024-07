Intel, circa un anno fa, ha deciso di interrompere la produzione della linea NUC di mini–PC ad alte prestazioni, noti per il loro uso nel gaming. Eppure, poco dopo tale notizia, ASUS aveva annunciato di voler continuare il progetto. Ciò aveva riacceso l’entusiasmo tra gli appassionati. Ora è finalmente possibile vedere qual è il risultato di tale lavoro con la presentazione del primo ROG NUC.

Presentato in anteprima al CES di gennaio, il dispositivo ASUS è ora disponibile nei principali mercati internazionali. A partire dagli Stati Uniti. Il mini-PC, nelle sue due varianti, offre prestazioni notevoli. Ciò grazie alla CPU Intel Meteor Lake, disponibile nelle versioni Intel Core Ultra 7 155H o Ultra 9 185H. La GPU, invece, è una NVIDIA RTX 4060 o RTX 4070. Entrambe le configurazioni dispongono di 16GB di RAM DDR5–5600. Quest’ultime espandibili fino a 32 GB con SSD M.2 da 512GB. Tale assetto garantisce una capacità di archiviazione e una velocità di sistema adeguate per il gaming e altre attività intensive.

Arriva sul mercato il primo ROG NUC di ASUS

Il vero punto di forza del mini-pc è la sua dimensione compatta. Misura 270x 180x 50 millimetri e pesa solo 2,6 kg. Ciò lo rende ideale per ambienti con spazio limitato. ASUS ha deciso di puntare tutto sul design compatto, escludendo la possibilità di sviluppare un ROG NUC Extreme, che avrebbe dimensioni maggiori.

Le dimensioni ridotte non compromettono le funzionalità. Il ROG NUC di ASUS supporta fino a quattro display. Ciò tramite HDMI, DisplayPort e USB4. È dotato anche di un PSU da 330W. Tra le opzioni di connettività ci sono un lettore di schede SD, due porte USB 3.2 Gen2 Type-A e una USB 4 Type-C. E non è tutto. Infatti, sono disponibili anche due porte USB 2.0 Type-A, una HDMI e un jack audio da 3,5 mm. Ciò lo rende estremamente versatile per collegare diversi dispositivi e accessori.

Il ROG NUC è disponibile presso i rivenditori autorizzati di ASUS al prezzo di 2.499 euro per la versione con Intel Core Ultra 9 185H e RTX 4070. Al momento, la variante con Intel Core Ultra 7 155H e RTX 4060 non è ancora disponibile per l’acquisto in Italia. Con queste specifiche, ASUS sembra determinata a conquistare il mercato dei mini-PC da gaming, offrendo un prodotto che combina prestazioni elevate e un design compatto.