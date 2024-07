Da Esselunga non devi fare solo la spesa! Ci sono promozioni tecnologiche da scoprire di cui non sapevi l’esistenza. Puoi acquistare sì tutti i meravigliosi prodotti alimentari e per l’uso quotidiano come sempre, ma noi ti consigliamo di non farti sfuggire le promozioni del reparto tecnologia Esselunga.

Ebbene sì, andando da Esselunga potrai acquistare una marea di device super avanzati a prezzi fantasticamente stracciati. Nel volantino ti aspettano delle vere meraviglie, cose fantastiche che forse non sapevi di volere. In store trovi promozioni su prodotti tech come smartphone, tablet, PC ed anche offerte su lavatrici, frigoriferi ed altri device di grandi dimensioni. Sul sito Esselunga puoi effettuare anche degli ordini per avere i tuoi acquisti, ma fai attenzione e controlla che il prodotto da te scelto sia disponibile online. Alcuni dispositivi, infatti, possono essere comprati soltanto recandoti in negozio!

Esselunga ti permette di acquistare uno Smartphone Samsung ad un costo folle

Esselunga ti regala un’occasione stupefacente per poter cambiare finalmente il tuo smartphone datato! In offerta ora troverai un fantastico modello Samsung ad un prezzo pazzesco. Parliamo del Samsung Galaxy A53 da 128 GB, un dispositivo sensazionale ed ultra tech avente uno schermo favoloso con tecnologia Super AMOLED da 6,5″. Ogni volta che lo userai, avrai accesso a immagini dettagliatissime e nitide. Il Galaxy A53 venduto solo da Esselunga in sconto, ha prestazioni eccezionali su tutti i fronti, a partire dal sistema operativo Android fino ad arrivare alla RAM da 6GB.

Ti piace scattare foto? Lo scomparto fotografico di questo Samsung esaudirà ogni tuo desiderio con immagini brillanti al pari di quelle professionali. La camera è da 4 lenti aventi ciascuna una risoluzione di 64+12+5+5 megapixel. La ricarica è rapidissima, da 25W, cosicché tu possa avere uno smartphone al pieno della sua autonomia in pochissimo tempo. Solo per qualche altro giorno ancora il Samsung Galaxy A53 è venduto da Esselunga nei suoi store (e non online) al costo esageratamente ribassato di 249 euro. Scorpi tutti i dettagli sul modello e le altre promo di Esselunga di cui potresti approfittare recandoti sul sito ufficiale del negozio (a cui puoi accedere da qui).