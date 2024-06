A quanto pare il momento dell’esordio tanto atteso è finalmente arrivato, dopo una lunga attesa i nuovi processori AMD Ryzen AI 300 stanno per fare il loro debutto sul mercato all’interno della nuova serie di laptop Asus che arriveranno sul mercato a Luglio, nel dettaglio il 15 Luglio, alcuni preorder sono già disponibili sebbene le consegne partiranno intorno a fine mese o primi di Agosto.

Variegati per soddisfare tutti

Questi laptop sono stati annunciati precedentemente al Computex 2024 e annoverano tra le loro fila numerosi modelli pensati per soddisfare tutti, dai meno pretenziosi ai palati più esigenti, un esempio è il ProArt PX13, ultracompatto dotato di 32 GB di memoria, touchscreen OLED da 120 Hz di refresh e GPU discreta della serie GeForce RTX 40 Laptop.

Una delle caratteristiche di spicco dei processori Strix Point è senza alcun dubbio l’architettura Zen 5, le nuove GPU integrate RDNA 3.5 e l’unità neurale XDNA 2 da 50 TOPS, necessaria come requisito per la certificazione Copilot+, dunque tutte le funzionalità IA di Windows 11 saranno supportate.

Le funzionalità IA di Windows 11 sono già parzialmente disponibili sui PC con Snapdragon X, per i laptop dotati di AMD Ryzen AI 300 e chip Intel Lunar Lake invece dovremo attendere il corso di questo 2024, tra le tecnologie in questione vediamo la versione IA di Copilot e soprattutto l’algoritmo di upscaling universale di Microsoft, Super Resolution.

Non rimane dunque che attendere, le date ormai sono segnate, il 15 Luglio metteremo mano sulle nuove CPU AI 300, il 31 Luglio invece potremo assistere al debutto dei Ryzen 9000 per desktop, CPU sprovviste di NPU pensate anche per l’esecuzione di Windows 10, ricordiamo infatti che i Ryzen AI 300 sono destinati all’esecuzione del solo Windows 11, non supporteranno in via definitiva l’esecuzione di Windows 10, la loro NPU infatti andrebbe assolutamente sprecata con un OS obsoleto come la versione precedente di Windows dal momento che non integra IA al suo interno.