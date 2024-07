Milioni di utenti usano YouTube ogni giorno. La piattaforma viene sfruttata per svago, ma anche per motivi di studio e lavoro. Essendo però incentrata esclusivamente su contenuti video, può risultare complicato trovare rapidamente le informazioni desiderate. Per semplificare tale processo, è stata sviluppata una soluzione innovativa. Quest’ultima consente di riassumere e trascrivere i contenuti dei video. Si tratta di YouTube Summary, un’estensione per Chrome che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale. Tramite l’AI il sistema offre trascrizioni e riepiloghi dei video. È possibile scaricarla gratuitamente dal Chrome Web Store. L’utilizzo è immediato, dopo aver concesso i permessi necessari.

Su YouTube arriva una nuova funzione AI per le trascrizioni

Dopo aver installato e attivato l’estensione diventa operativa senza ulteriori configurazioni. Durante la riproduzione di un video YouTube Summary si attiva automaticamente nella parte destra dello schermo. Tale estensione consente di ottenere la trascrizione completa del contenuto verbale del filmato, sincronizzata in tempo reale con il suo avanzamento. Al termine della trascrizione, vengono aggiunti dei marcatori temporali. Cliccando su quest’ultimi gli utenti possono riprendere la visione del video da un determinato punto desiderato.

Un altro aspetto interessante di YouTube Summary è la funzione di riepilogo dei contenuti visualizzati. Suddetta opzione, situata nella barra superiore dell’interfaccia dell’estensione, permette di accedere rapidamente a un riassunto del video tramite ChatGPT. È importante ricordare che per accedere a tale opzione è necessario prima accedere al chatbot di OpenAI. Oltre tale passaggio “obbligato” il processo è completamente automatizzato e veloce, garantendo un’esperienza utente fluida e immediata.

L’ estensione si rivela particolarmente utile per coloro che utilizzano frequentemente YouTube per motivi di lavoro o per studi approfonditi su argomenti specifici. Operazioni di questo tipo possono richiedere molto tempo, ma grazie alla nuova funzione, lo sforzo può essere ridotto significativamente. La possibilità di ottenere trascrizioni e riepiloghi permette di risparmiare tempo prezioso. Il tutto facilitando la ricerca e l’accesso alle informazioni necessarie.