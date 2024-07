Il prossimo 12 luglio, Honor presenterà ufficialmente i nuovi dispositivi pieghevoli Magic V3 e Vs3. La notizia è stata confermata dal produttore con un teaser sui social media, e sul sito cinese del brand è già disponibile una pagina dedicata alle novità che verranno annunciate durante l’evento. Oltre ai due smartphone pieghevoli, saranno svelati anche il tablet MagicPad 2 e il laptop MagicBook Art 14.

Per chi è impaziente di scoprire il design e le caratteristiche del Magic V3, non sarà necessario attendere fino alla prossima settimana. Sono infatti emerse diverse immagini del dispositivo, che mostrano il telefono dal vivo. Inoltre, Honor ha aggiornato la sua pagina Weibo con alcuni render ufficiali. A completare il quadro, un breve video pubblicato su YouTube offre un’ulteriore anteprima del dispositivo. Il Magic V3 è già disponibile nel catalogo italiano di Aliexpress, sebbene solo nella versione cinese (non globale) al prezzo di 1.847euro, con consegna prevista tra il 25 luglio e il 6 agosto, tasse escluse.

Honor Magic V3: i primi dettagli emersi

Le immagini pubblicate su Weibo dal marchio confermano le colorazioni disponibili: Black, White, Green e Orange con finitura in pelle vegana. La versione disponibile su Aliexpress è quella in colorazione arancione, caratterizzata da dettagli dorati attorno al modulo fotocamera e sul frame laterale. Le altre colorazioni presentano diverse scelte stilistiche: dettagli argento per la versione White e un nero antracite per le versioni Black e Green.

Secondo quanto riportato dal sito Honor, il Magic V3 sarà disponibile in tre configurazioni di memoria: 256GB, 512GB e 1TB. Gli stessi tagli di memoria saranno offerti anche per il Vs3. Aliexpress, inoltre, menziona che il dispositivo sarà equipaggiato con l’ultima piattaforma mobile di Qualcomm e avrà un display OLED con refresh rate a 120Hz.

Il Magic V3 si distingue per il suo design sottile, ancora più sottile del già impressionante Magic V2, che misurava 9,9mm di spessore. Il nuovo pieghevole sarà dotato di tre fotocamere posteriori, inclusa una periscopica, mentre questa caratteristica mancherà nella variante Vs3.