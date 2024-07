PosteMobile ha recentemente lanciato un’interessante offerta. Quest’ultima, denominata Wow Days 50, propone un buon equilibrio tra costo mensile e contenuti. La promozione è disponibile esclusivamente online, il che significa che non può essere attivata presso gli uffici postali. L’offerta Wow Days 50 di PosteMobile comprende chiamate e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G+. La velocità arriva fino a 300 Mbps. Inoltre, include 6,34GB al mese da utilizzare in UE. Quest’ultima è garantita dalla normativa sul roaming zero. Il tutto è accessibile al costo mensile di 5,99 euro.

PosteMobile offre un’occasione unica ai suoi utenti

Per i costi di attivazione online, è previsto un pagamento pari a 10 euro per la SIM e ulteriori 10euro per la prima ricarica per la promo Wow Days 50. L’ultima ricarica copre il primo mese di canone. Sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi di hotspot, “ti cerco” e richiamata. Inoltre, è disponibile anche l’opzione per l’avviso di chiamata e quella per il controllo del credito residuo. È possibile approfittare di quest’ultima tramite il numero 401212.

Accedere ad una simile promo presentata da PosteMobile è un’occasione unica e vantaggiosa. Con una serie di vantaggi extra ed un prezzo conveniente l’operatore permette di avere a propria disposizione un pacchetto ricco senza dover pagare ingenti somme mensili. Grazie alla rete Vodafone PosteMobile mette a disposizione dei suoi clienti una rete efficiente ed affidabile.

Se siete interessati alla promo Wow Days 50 di PosteMobile vi consigliamo di visionare la pagina dedicata sul sito web ufficiale dell’operatore. Qui è possibile informarsi nel dettaglio prima di procedere all’attivazione con l’apposito pulsante. Inoltre, prima di finalizzare l’attivazione è bene controllare se la zona di interesse è coperta dalla connessione di PosteMobile. In questo modo ogni utente potrà connettersi senza alcuna problematica. Scegliere l’offerta giusta permette ai clienti di ottenere il piano più adatto alle proprie esigenze mensili. PosteMobile si dimostra da sempre attenta a quest’ultime aggiornando la propria offerta per garantire sicurezza ed efficienza.