Al Computex 2024, l’XPC ha attirato l’attenzione di molti con il suo nuovo Mini-PC. Quest’ultimo è prodotto da Xyber Team, una società di Hong Kong specializzata in computer compatti. Il nuovo XPC è modellato sulle linee futuristiche del Cybertruck di Tesla. Secondo quanto dichiarato il prodotto è entrato ufficialmente in produzione e sarà presto disponibile per l’acquisto.

L’XPC colpisce immediatamente per il suo chassis, che riproduce fedelmente l’iconico design del Cybertruck. Le caratteristiche estetiche includono porte apribili, luci funzionanti e addirittura sedili in miniatura, rendendo il case non solo un contenitore per hardware ma anche un pezzo da collezione.

Il nuovo XPC ha la forma del Cybertruck di Tesla

Per le specifiche tecniche, il dispositivo è equipaggiato con un potente AMD Ryzen 8845HS, un SoC da 8 core e 16 thread. Quest’ultimo accompagnato da una GPU integrata Radeon 780M. La GPU integrata è responsabile delle prestazioni grafiche del sistema, in quanto non sono previste GPU discrete, una scelta comprensibile data la complessità di integrare una scheda video in un case così particolare.

La configurazione hardware prevede fino a 64GB di memoria DDR5-5600. Ciò garantisce ottime prestazioni multitasking e di elaborazione. Inoltre, sono disponibili opzioni di storage SSD PCIe 4.0 fino a 4TB. Ciò offre un ampio spazio per l’archiviazione di dati e software. La connettività, anche se non eccezionale, è sufficiente per soddisfare diverse esigenze. È presente una porta USB-A3.1 Gen1, due USB-C 3.1 Gen1 con funzionalità Power Delivery 3.0 e un’uscita HDMI 2.1. Inoltre, c’è un jack audio combo per cuffie e un microfono assicurano una buona versatilità.

Xyber Team non ha ancora rilasciato dettagli specifici riguardo alla data di lancio o al prezzo dell’XPC. Considerando la complessità e l’unicità del case, è lecito aspettarsi un costo superiore alla media per configurazioni simili. Solitamente si tratta di 650 e 850dollari. Una buona notizia per gli interessati è che è possibile ottenere uno sconto del 10% registrandosi sulla pagina Indiegogo dedicata al Mini-PC. Ciò potrebbe aiutare a ridurre leggermente il costo finale.