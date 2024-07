Nike ha annunciato il ritiro dell’app dedicata alle sue scarpe auto-allaccianti Adapt BB, un modello indossato anche da stelle della NBA come Jayson Tatum e Luka Doncic. A partire dal 6 agosto, l’app non sarà più disponibile su Play Store e App Store, lasciando i possessori dei modelli lanciati nel 2019 e nel 2020 senza il supporto digitale per regolare i lacci delle loro calzature. Questo cambiamento interesserà anche le altre versioni di scarpe smart, come le Nike Air Jordan XI Adapt da 500 dollari. Nike assicura però che le scarpe continueranno a funzionare, ma sarà necessario allacciarle e slacciarle manualmente.

La fine delle Nike Adapt BB e della sua app

In un breve comunicato, Nike ha spiegato: “Abbiamo rilasciato le scarpe da basket auto-allaccianti Adapt BB nel 2019 assieme all’app ufficiale Adapt. Dopo 5 anni ritiriamo l’app Adapt e la rimuoveremo dagli store Apple e Android, a livello globale, il 6 agosto 2024. Non preoccupatevi, le vostre scarpe Adapt continueranno a funzionare senza l’app.” Il motivo dietro la rimozione è semplice: Nike ha deciso di interrompere la produzione delle scarpe Adapt. Tuttavia, chi ha già l’app installata o la scaricherà entro il 6 agosto, potrà continuare a usarla, consentendo di regolare le luci, allacciare le scarpe e accedere a tutte le funzionalità smart integrate. Nike ha avvertito che futuri aggiornamenti di iOS potrebbero limitare o interrompere la funzionalità dell’app o rimuoverla completamente dai dispositivi.

Le scarpe funzioneranno comunque

In sostanza, mentre l’app scompare, le scarpe rimangono utilizzabili. Senza l’app, gli utenti potranno comunque gestire alcune funzioni tramite i controlli manuali delle scarpe. Sarà possibile accendere le scarpe premendo i tasti laterali per 1-2 secondi, controllare lo stato della batteria, allargare e stringere i lacci con i tasti + e -, e salvare l’impostazione preferita tenendo premuti i tasti + e – contemporaneamente. Inoltre, si potranno slacciare le scarpe tenendo premuto il tasto – e spegnerle premendo qualsiasi tasto per 3-5 secondi.