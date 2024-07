UE: nuovi bandi per la filiera europea dei semiconduttori

Il Chips Joint Undertaking (JU), ha pubblicato una serie di bandi per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore. Il JU è stato lanciato l’anno scorso e serve a consolidare la filiera europea dei semiconduttori oltre che a ristabilire la leadership tecnologica dell’UE. I bandi fanno parte si un’iniziativa UE di grande portata che comprende un finanziamento totale di 325 milioni di euro. Tramite i bandi cercheranno di creare una linea pilota per i circuiti integrati fotonici (PICs). Questi semiconduttori, che utilizzano la luce per elaborare e trasmettere informazioni, consentono di implementare la velocità di comunicazione dei chip riducendo anche i livelli di consumo. Tale tecnologia è indispensabile per i prossimi computer che avranno sempre più alte prestazioni e richiederanno una velocità ancora maggiore.

Progetti possibili grazie al bando per i semiconduttori

Il finanziamento sosterrà la realizzazione, l’implementazione e la messa in rete dei cosiddetti “chips competence centres” negli dell’UE che hanno aderito al progetto. Si tratta di centri che forniranno accesso ad altre tecniche e sperimentazioni nel campo dei semiconduttori. Essi andranno ad aiutare le aziende, in particolare le PMI, nel migliorare le loro capacità di progettazione e nello sviluppare altre competenze utili per i chip. I centri saranno importantissimi anche per il supporto tecnico e la formazione del personale senza il quale non si avrebbe alcuna innovazione e la competitività tra le diverse imprese europee smetterebbe di fiorire.

I bandi finanzieranno poi un progetto per la creazione di una piattaforma di progettazione online basata su cloud. Essa permetterà agli utenti, in particolare agli studenti e alle start-up di progettare e sviluppare nuovi semiconduttori, agevolando l’accesso a strumenti avanzati di progettazione. Chi è interessato può presentare domanda di finanziamento attraverso il portale Funding and Tender Opportunities oppure tramite il sito web del Chips JU. L’iniziativa “Chips for Europe” rafforza la posizione dell’Europa nel settore dei semiconduttori e promuove la sua crescita. Il Chips Joint Undertaking sostiene la ricerca e lo sviluppo tecnologico, contribuendo a creare un industria dedita ai semiconduttori sempre più sviluppata, in grado di sostenere qualunque cambiamento tecnologico.