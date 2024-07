A quanto pare in casa Seat i piani aziendali per quanto riguarda il futuro sono decisamente chiari e lucidi, la nota azienda dopo numerosi Rumors che addirittura parlavano della totale cessazione della produzione di auto sembra essere ben decisa a continuare la produzione puntando nel dettaglio sui motori termici benzina e diesel, tutto ciò dal momento che il futuro inerente l’elettrico non sembra certo come in passato e tutto potrebbe tornare presto in discussione.

Scelta coerente al contesto

In definitiva, l’azienda non intende tagliare completamente fuori le auto elettriche, semplicemente non vuole fiondarsi a capofitto su queste ultime fino a quando le situazione non sarà ben delineata, al momento i motori termici resteranno priorità fino a quando il ban di benzina e diesel non sarà vincolante ed ufficiale.

Ciò significa che tutte le auto Seat in via di sviluppo e già presenti sul mercato continueranno ad essere sviluppate in senso termico almeno per i prossimi quattro anni o anche di più, ciò significa che ad esempio le famose Seat Ibiza e Seat Leon probabilmente vedranno il loro sviluppo progredire almeno fino al 2030, ricordiamo infatti che il blocco alla progettazione di motori a benzina e diesel in Unione Europea scatterà a partire dal 2035.

Ovviamente questo non significa che la nota azienda non si attiverà per la produzione di auto elettriche, stando a fonti vicine a Seat quest’ultima seguirà l’andamento del mercato e se quest’ultimo si sposterà in favore delle auto elettriche in maniera importante allora anche l’azienda farà lo stesso, ma fino a questo momento non lo ritiene necessario ai fini del proprio andamento economico.

In parole povere, Seat valuterà la situazione anno per anno, non a caso decisioni prese quest’anno non necessariamente devono essere riconfermate l’anno successivo ed è proprio quello che ha in mente Seat, che evidentemente, punta ad una stabilità finanziaria che solo i motori termici possono darle.