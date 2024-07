Nuova BMW X3: dettagli, motorizzazioni e prezzi del SUV

BMW presenta la nuova generazione della X3. Questo SUV sarà disponibile in Europa esclusivamente con motorizzazioni elettrificate, in Mild Hybrid e in Plug-in Hybrid. Il SUV è piuttosto imponente con la sua lunghezza di 4.755 mm e i 1.920 mm in larghezza. La nuova BMW sarà poi acquistabile in diverse tinte unite ed 8 metallizzate, nel quale è inclusa anche la nuova finitura Dune Grey.

Per chi cerca un look più sportivo, sono disponibili i pacchetti M Sport e M Sport Pro. L’interno dell’auto è caratterizzato da un design minimalista con pochi comandi fisici, ma molta tecnologia. Sul cruscotto salta all’occhio il favoloso BMW Curved Display, che comprende uno schermo da 12,3″ per la strumentazione digitale e un altro da 14,9″ per il sistema di infotainment. Il modello BMW si basa sulla piattaforma iDrive 9.

Motorizzazioni della BMW X3 disponibili e potenza

La nuova BMW X3 è proposta con diverse motorizzazioni. Tutte queste sono dotate di trazione integrale e trasmissione Steptronic a 8 rapporti. Il modello base, BMW X3 20 xDrive, possiede uno straordinario motore a 4 cilindri benzina da 2 l che tocca i 190 CV di potenza. L’accelerazione, in tal caso, consente al modello di passare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e di raggiungere una velocità estrema di 215 km/h.

La BMW X3 M50 xDrive (versione più potente) ha invece in dotazione un motore a 6 cilindri benzina da 3 litri. Qui parliamo di una potenza nettamente superiore, di ben 381 CV ed una velocità massima di 250 km/h. La versione diesel, cioè la X3 20d xDrive, dispone di un motore a 4 cilindri da 2 litri, con una 197 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Con il modello con tecnologia Plug-in Hybrid, gli acquirenti avranno un motore a benzina da 2l e 190 CV. Il motore elettrico è invece di 184 CV dando all’auto una potenza complessiva di 299 CV. Questa versione permette al guidatore di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

L’equipaggiamento di serie della nuova BMW X3 include controllo dinamico di stabilità (DSC), controllo dinamico della trazione (DTC), Active Guard, riscaldamento dei sedili anteriori e molti altri dettagli che vanno a completare il modello. E i prezzi? In Italia il costo della nuova BMW X3 parte da 65.900 euro.