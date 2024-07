WindTre ha lanciato recentemente una serie di offerte promozionali mirate all’acquisto di smartphone 5G con un particolare focus sul concetto di “rata zero“. Queste promozioni sono disponibili esclusivamente presso i negozi fisici dell’operatore, progettate per rendere accessibili dispositivi moderni senza richiedere un investimento iniziale significativo da parte dei clienti.

WindTre e gli smartphone rateizzati

Il cuore delle offerte è la possibilità di acquistare uno smartphone e pagarlo in 24 rate mensili da zero euro ciascuna, con un anticipo iniziale che varia a seconda del modello scelto, partendo da un minimo di 49,99 euro. Questo meccanismo consente ai clienti di portarsi a casa il dispositivo immediatamente, diluendo il costo complessivo senza dover sborsare l’intero importo all’acquisto.

Tra i modelli inclusi nelle promozioni ci sono diversi dispositivi di marchi noti come TCL, ZTE, Xiaomi, Motorola, Oppo e Samsung. Ogni modello ha un anticipo specifico, che varia da 49,99 euro a 139,99 euro, a seconda delle caratteristiche e delle prestazioni del dispositivo selezionato.

Un esempio pratico di questa dinamica è stato evidenziato con lo Xiaomi Redmi 13C 5G, il cui anticipo è stato recentemente modificato da 109,99 euro a 79,99 euro, ritornando successivamente al prezzo iniziale. Questo esempio illustra come le offerte di WindTre possano variare nel tempo, richiedendo un’attenzione costante da parte dei potenziali acquirenti.

Per poter usufruire di queste promozioni, i clienti devono essere già titolari di una SIM WindTre ricaricabile attiva da almeno 180 giorni. Il pagamento delle rate avviene tramite carta di credito o conto corrente bancario, offrendo flessibilità anche in caso di recesso anticipato, con la possibilità di scegliere se mantenere la dilazione di pagamento o saldare le rate residue in un’unica soluzione.

Correte prima che scada l’offerta!

Queste offerte sono attualmente programmate per terminare il 25 luglio 2024, secondo le informazioni fornite da diverse fonti. Tuttavia, è sempre possibile che possano verificarsi modifiche nel corso del periodo promozionale. Gli interessati sono invitati a visitare i punti vendita WindTre per esplorare le offerte disponibili e selezionare il dispositivo che meglio si adatta alle loro necessità.