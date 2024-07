Tra pochi giorni si assisterà all’arrivo di numerosi nuovi smartphone pieghevoli sul mercato. A tal proposito, Honor è pronta a introdurre il Magic V3 e il più economico MagicVs3, entrambi caratterizzati da un design a libro. Il MagicV3 si distingue per essere incredibilmente sottile, e un recente teaser ufficiale ci fornisce un’idea del notevole impegno di Honor nel ridurre al minimo lo spessore delle due metà del dispositivo.

Il video promozionale rivela anche il retro del dispositivo. Una delle varianti presenta una finitura in pelle (o simil-pelle). Mentre il modulo fotografico, molto imponente, è posizionato centralmente e sporge notevolmente. Sono visibili chiaramente tre fotocamere, e anche se i dettagli tecnici non sono ancora disponibili, è ragionevole aspettarsi una fotocamera principale, una ultra–wide e una telefoto. Quest’ultima sembra praticamente confermata, dato che uno degli obiettivi ha una forma squadrata, tipica delle lenti periscopiche.

In arrivo sul mercato i nuovi fold di Honor

Un ulteriore rumor diffuso di recente suggerisce che il Magic V3 potrebbe supportare la ricarica wireless, oltre a presentare un peso inferiore rispetto al modello precedente. Tali caratteristiche confermano l’impegno di Honor nel migliorare l’ergonomia e la comodità d’uso del dispositivo.

Parallelamente, è stata rivelata una prima immagine del Magic Vs3, che mostra il dispositivo aperto. Anche questo modello presenta una finitura posteriore in simil-pelle e un modulo fotografico centrale, sebbene posizionato più vicino al bordo superiore. Honor ha giocato con le forme dei moduli fotografici: quello del V3 è circolare con un bordo vagamente ottagonale, mentre quello del Vs3 è squadrato ma contenuto in un cerchio.

Anche il Vs3 è dotato di tre fotocamere, ma non sembra includere un obiettivo periscopico. Ciò non esclude la presenza di una telefoto, ma lo zoom sarà probabilmente meno potente, intorno ai 2x-3x. Per quanto riguarda la parte che ospita il display esterno, i dettagli sono scarsi, anche perché lo sfondo scelto nell’immagine non consente di valutare chiaramente i confini tra il display e la scocca.

In ogni caso, i dettagli tecnici completi rimangono ancora pochi, ma fortunatamente l’attesa per scoprire tutte le specifiche non sarà lunga. Con l’imminente arrivo dei nuovi modelli, sarà interessante vedere come questi dispositivi si posizioneranno nel competitivo mercato degli smartphone pieghevoli e quale sarà la risposta del pubblico a queste innovative proposte di Honor.