Garmin Fenix 7 è a tutti gli effetti lo sportwatch che molti utenti desiderano ed anelano, anche se comunque il suo prezzo di vendita risulta essere di molto superiore alle aspettative, raggiungendo cifre che superano i 400 euro, di listino.

Dall’altro lato della medaglia è doveroso sottolineare come lo stesso prodotto sia più che meritevole di queste attenzioni, raggiungendo un display da 47 millimetri di diagonale, a colori, con scocca in argento/grafite, e la possibilità di inviare gli input sia sfruttando i pulsanti fisici sul lato, che il touchscreen del display stesso.

Non perdetevi le offerte Amazon con i codici sconto gratis che potete avere solo ed esclusivamente con il nostro canale Telegram ufficiale.

Garmin Fenix 7: l’offerta è da pazzi oggi

Il prezzo di vendita di questo Garmin Fenix 7 è decisamente da pazzi, infatti partendo da un valore mediano di 428,49 euro, possiamo notare come Amazon abbia voluto compiere un altro passo verso i consumatori, promettendo un risparmio ulteriore del 7%, sino ad arrivare a 399,90 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

Il prodotto nasce come uno sportwatch, ovvero il suo focus principale è rivolto esclusivamente all’attività fisica, grazie alla presenza di oltre 30 modalità di allenamento, passando per percentuale di ossigeno nel sangue, rilevamento del battito cardiaco, misurazione di passi, distanze percorse e calorie bruciate, passando anche per Garmin Pay, ovvero il metodo di pagamento con NFC.

L’autonomia può rappresentare il suo fiore all’occhiello, riuscendo a tutti gli effetti a garantire fino a 18 giorni di utilizzo continuativo, dipendentemente da quanto GPS verrà effettivamente utilizzato dal consumatore finale stesso, con ricarica rapida tramite la basetta inclusa in confezione, che presenta quattro pin da inserire nella parte posteriore del dispositivo stesso. La spedizione è rapidissima, avviene direttamente con Amazon ed è prevista la consegna in tempi ridottissimi direttamente presso il vostro domicilio, la garanzia è sempre di 2 anni, capace di coprire ogni difetto di fabbrica.