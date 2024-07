La friggitrice ad aria Cosori resta essere una delle più interessanti in circolazione, soprattutto per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo a cui gli utenti possono effettivamente andare incontro, riuscendo a godere di ottime prestazioni, a prezzi di poco superiori ai 100 euro.

Il modello in questione prevede una capacità di 5,5 litri, il che risulta essere più che bilanciato per una famiglia fino a 4 persone, raggiungendo comunque una potenza di 1700W, ed una temperatura massima che può oscillare tra 75 e 205 gradi centigradi. All’interno della confezione, oltre a tutto il necessario per il corretto funzionamento, è possibile trovare anche 100 ricette cartacee (tutte realizzate in italiano).

Friggitrice ad aria Cosori: che prezzo su Amazon

Tutti devono acquistare subito la friggitrice ad aria Cosori, il prodotto ha un prezzo incredibilmente basso su Amazon, riuscendo a tutti gli effetti a garantire uno sconto del 21% sul listino originario, così da poter spendere solamente 109 euro, contro i 139 euro previsti originariamente di listino. Acquistatela subito a questo link.

Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto non differisce in alcun modo dagli standard a cui siamo solitamente abituati, potendola posizionare senza difficoltà in un qualsiasi ambiente, sia esso moderno o antico, mantenendo dimensioni complessivamente ridotte: 30 x 30 x 32 centimetri. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte anteriore, dove si trovano una serie di pulsanti touch, completamente retroilluminati, tramite i quali riuscire a settare tutte le impostazioni del caso. Non manca all’appello un piccolo display retroilluminato, sul quale è possibile prendere visione delle più classiche informazioni di stato, quali sono la temperatura impostata ed il tempo residuo di cottura.

