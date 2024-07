Dopo una lunghissima attesa, il mercato degli operatori telefonici virtuali ha deciso di fare un passo in avanti dal punto di vista, i vari operatori infatti stanno attivando pian piano la nuova connettività dati di quinta generazione, il 5G, questo ovviamente con l’obiettivo di rendere le proprie offerte più accattivanti agli occhi dei clienti che si trovano davanti ad un’opzione in più che prima solo gli operatori maggiori erano in grado di offrire.

Si tratta dunque di una novità decisamente interessante che in molti stavano aspettando dal momento che siglare un contratto con un operatore telefonico virtuale in passato era sinonimo di poter utilizzare solo ed unicamente la connessione 4G, ora però finalmente tutto è cambiato.

Ovviamente, alla festa partecipa anche PosteMobile, finalmente la connettività dati per i suoi clienti e arreso disponibili delle offerte ad hoc per sfruttare appieno quest’ultima, come se non bastasse anche messo a disposizione la possibilità di attivarla indipendentemente dall’offerta che avete già attiva sulla vostra Sim in modo da non doverla necessariamente cambiare con una nuova.

Attivare il 5G è semplice

Attivare il 5G con PosteMobile è davvero molto semplice, Per farlo avete molteplici possibilità, potete attivarlo direttamente nelle impostazioni presenti nell’App Postepay, oppure mandando un SMS al numero 40 71 160 che reciti “Si 5G”, così facendo al costo aggiuntivo di tre euro al mese potrete usufruire della connettività di ultima generazione sul vostro smartphone, ovviamente dovete prestare attenzione che quest’ultimo sia compatibile con questa connettività e che la vostra Sim non sia antecedente alla data del 14 luglio 2014, in caso contrario dovrete provvedere ad ottenere una nuova Sim compatibile con il nuovo standard dati.

Se dunque siete dei fedelissimi di poste mobile e non volete cambiare la vostra offerta, ma volete comunque usufruire della connessione 5G, ecco come fare per poterla attivare facilmente e velocemente.