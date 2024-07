WhatsApp: le 3 funzioni che non ti aspetti sono segrete e gratuite

È senza ombra di dubbio WhatsApp l’applicazione perfetta per chi vuole tenersi in contatto con chiunque, senza dover pensare a metodi più rapidi. La celebre applicazione verde è al momento l’istituzione del mondo della messaggistica e infatti tutte le possibilità che offre sono ormai più che collaudate. Chi ama WhatsApp sa benissimo che è sempre pronta ad aggiornarsi e lo fa per tenere a distanza i concorrenti.

Le sue abilità sono note a tutti, così come il suo grado di sicurezza. Cosa succederebbe però se per avere delle funzionalità alternative bisognasse uscire al di fuori degli schemi? È proprio questo il punto del discorso, in quanto esistono delle applicazioni di terze parti molto interessanti che consentono di fare cose che con WhatsApp non si possono fare. Ovviamente si tratta di soluzioni gratuite per cui non c’è nulla da pagare, dunque tutti possono almeno provarle.

WhatsApp: con queste applicazioni esterne si può avere molto di più, ecco quali sono le migliori

Con l’ausilio di alcuni utenti che hanno già provato il tutto, diverse persone hanno capito che le applicazioni esterne per WhatsApp possono avere un senso. Stanno a quanto riportato ce ne sono tre di gran rilievo che stanno andando per la maggiore, a partire proprio da Whats Tracker. È questa la soluzione perfetta che consente di capire in diretta quando un utente si connette a WhatsApp o quando esce dalla chat. Scaricata sullo smartphone, l’applicazione consente di selezionare dei numeri da monitorare: arriverà una notifica ogni volta che questi usciranno entreranno nell’app.

Con Unseen si può invece leggere tutto quello che arriva su WhatsApp senza aprire l’applicazione, così da restare aggiornati e da non risultare online. Chiaramente anche l’ultimo accesso verrà evitato usando questa piattaforma.

L’ultima applicazione si chiama invece WAMR. Questa nuova applicazione permette agli utenti di recuperare i messaggi cancellati appositamente dai loro interlocutori. Il consiglio è quello di scaricarla subito: non si potranno recuperare i messaggi cancellati prima di scaricare WAMR.