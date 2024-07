TIM contro Iliad: quali sono le migliori offerte di luglio 2024

Prima chi era affezionato ad un gestore non era troppo incline a tenerselo per sempre, mentre ora la situazione è diversa: se ci sono offerte migliori, gli utenti non ci pensano due volte a cambiare. Proprio per questo motivo TIM ha preferito adeguarsi a questo nuovo mercato, mettendo in cascina tanto legno per l’inverno.

L’estate è cominciata alla grande con diverse offerte che hanno suggellato il legame tra il gestore e i suoi utenti, i quali sanno di poter risparmiare anche questa volta avendo tutto a disposizione. Il merito è da attribuire alle nuove offerte che sono state pensate e messe in circolazione, le quali ovviamente non possono essere sottoscritte da chiunque. Stando a quanto riportato, ce ne sono tre molto diverse tra loro ma che appartengono alla stessa gamma già vista alla fine del 2023.

È con queste offerte che TIM Intende mettere in difficoltà la concorrenza che aveva già proposto delle soluzioni vantaggiose per prezzo e contenuti. La nuova gamma Power è arrivata con tre soluzioni molto amate dal pubblico, tutte piene di giga e soprattutto con prezzi interessanti, con un regalo il primo mese. A contrastare il gestore italiano come al solito ci pensa Iliad che ha proposto delle offerte incredibili proprio durante le ultime due settimane.

TIM: le offerte sono tre, Iliad risponde con due soluzioni

TIM ha tre offerte Power a disposizione, eccole qui:

Power Iron: minuti senza limiti, 200 SMS e 150 giga in 4G a 6,99 € al mese; Power Supreme Easy: minuti senza limiti, 200 SMS e 200 giga in 4G a 7,99 € al mese; Power Special: minuti senza limiti, 200 SMS e 300 giga in 5G a 9,99 € al mese.

Iliad ne possiede due con cui riesce a fare concorrenza al gestore italiano, stiamo parlando della Giga 180 e della Flash 250: