L’operatore telefonico PosteMobile continua a sbalordire gli utenti con tante nuove proposte. In questi ultimi gironi, in particolare, l’operatore ha reso disponibile un’altra super offerta pensata per questo fine settimana. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Wow Weekend 20. Come da tradizione dell’operatore, ci troviamo di fronte ad un’offerta a basso costo piuttosto conveniente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile stupisce per il weekend con la nuova offerta PosteMobile Creami Wow Weekend 20

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha reso disponibile una nuova offerta per il weekend. Come già accennato in apertura, infatti, è da poco arrivata a disposizione degli utenti la super offerta denominata PosteMobile Creami Wow Weekend. Anche quest’ultima è super conveniente e a basso costo.

In particolare, l’offerta in questione include fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Questa offerta era già stata proposta in passato ma con un bundle di traffico dati inferiore. Ora, però, gli utenti avranno dunque a disposizione un maggiore quantitativo di traffico dati.

Come spesso accade in casa PosteMobile, questa offerta non sarà attivabile da chi è già cliente dell’operatore. Potranno invece attivare l’offerta tutti i nuovi clienti, compresi sia tutti coloro che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo comunque che gli utenti potranno sfruttare il proprio traffico dati per navigare con connettività 4G+ con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Ricordiamo inoltre che l’operatore ha anche reso disponibile un’altra offerta di rete mobile con addirittura 150 GB di traffico dati. Anche quest’ultima offerta mobile, però, sarà attivabile solo dai nuovi clienti dell’operatore e non da chi è già cliente.