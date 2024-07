Scoprire le bellezze di uno store Unieuro è qualcosa che si dovrebbe fare una volta nella vita. Qui la tecnologia prende vita! Trovi le ultime novità in campo smartphone, TV all’avanguardia sottili e di design, laptop di ultima generazione ed elettrodomestici di ogni tipologia possibile. L’assortimento di marchi è vastissimo, potrai scegliere tra brand come Motorola, Samsung, OPPO, Honor, Apple e tanti altri ancora, tutti conosciuti perché affidabili e dalla qualità superiore.

Unieuro batte qualsiasi concorrente con sue incredibili promozioni presenti nei sensazionali volantini. Queste offerte consentono di acquistare dispositivi tecnologici cari a prezzi ultra stracciati, rendendo l’acquisto di prodotti finalmente alla tua portata. Unieuro ti da anche l’occasione di dividere a rate il tuo acquisto, così da poter comprare anche qualcosa di costoso. Non puoi recarti in negozio? E che problema c’è? Acquista online in maniera semplice e veloce. Ti avvisiamo che alcune promozioni sono specifiche per gli acquisti online o per specifici punti vendita, quindi tieni d’occhio il sito web per non perdere nessuna offerta!

Sconti esagerati sui frigoriferi da Unieuro

Unieuro presenta il volantino “Speciale Freddo”! Questa promozione ti permette di acquistare i migliori elettrodomestici, come frigoriferi e freezer, a prezzi superlativi. Puoi anche pagare in 10 comodissime rate mensili senza interessi, con TAN 0% e TAEG 0%.

Uno dei protagonisti del volantino è lo straordinario frigorifero Hoover H-FRIDGE 700 HOCE7620CX in alluminio, ora disponibile al costo folle di appena 599,90 euro. Per chi cerca qualcosa di più avanzato e anche più tech, l’LG InstaViewTM With MoodUpTM Combinato è in vendita al costo di 2499 euro. Hai un budget più limitato? Puoi optare per il modello simile al precedente, ma meno dispendioso, LG InstaView GBG7190CEV a soli 1799 euro.

Puoi anche scegliere un frigorifero Beko a due porte con tanto di distributore, proposto da Unieuro a un prezzo ultra conveniente di 649,90 euro. Troverai inoltre frigoriferi da incasso di diverse dimensioni e cantine da vino a costi imbattibili, come l’Haier ora in esclusiva a 399,90 euro. Che tu stia cercando un nuovo frigorifero, un elettrodomestico innovativo o l’ultimo modello di smartphone, Unieuro ha sempre la soluzione perfetta! Visita uno dei negozi o esplora le offerte online (cliccando proprio qui) per trovare ciò che desideri a costi eccezionali.