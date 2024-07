Tablet Android in promozione su Amazon che tutti devono correre ad acquistare subito, un prodotto completo e ricco di funzionalità che punta fortissimo sull’offrire il massimo con il minimo sforzo, proprio perché la spesa da sostenere per il suo acquisto è ridotta di quasi l’80%, grazie anche ad un coupon che è necessario applicare direttamente in pagina.

La promozione è applicata direttamente su un modello di casa Blackview, azienda esperta nella realizzazione di dispositivi dello stesso tipo, capace di mettere a disposizione del pubblico una serie di prodotti dal rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente. Il modello di cui sopra, infatti, prevede un ampio display da 11 pollici di diagonale, con risoluzione massima in FullHD (1080p), ma anche una serie di ottime specifiche tecniche: processore Unisoc T606, con 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, un comparto fotografico rappresentato da due sensori posteriori, con principale da 13 megapixel e secondario da 8 megapixel, per terminare con audio stereo direttamente dai due speaker fisici posti sui lati corti.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete anche i codici sconto Amazon gratis.

Blackview, il tablet Android è fortemente scontato

Tutti gli utenti possono avere questo bellissimo tablet ad un prezzo decisamente più basso del normale, è da sapere infatti che il suo listino è molto più alto, infatti raggiunge la quota limite di 499,99 euro, con la possibilità, sin da subito, di scoprire una riduzione del 68%, che lo porta a costare solamente 159 euro. A questo punto entra in gioco l’altro coupon che l’utente deve applicare direttamente in pagina, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 119 euro. Premete qui per l’acquisto.

Tantissime sono le funzionalità di ottimo livello, non discusse in precedenza, come la presenza in confezione di una tastiera bluetooth, capace di estendere al massimo l’usabilità e la produttività dello stesso prodotto, sin da subito senza richiedere alcun investimento.