Un grave incendio si è verificato in una palazzina di Udine. Qui una Mercedes plug-in hybrid ha preso fuoco. Un evento che ha portato alla distruzione di due automobili e causato l’evacuazione di tre appartamenti. Il rogo è avvenuto in via della Vigna e ha coinvolto una Mercedes-Benz GLA plug-inhybrid. Auto di proprietà di una donna brasiliana di 39 anni. La vettura era collegata a una colonnina di ricarica in un garage coperto. Quando ha preso fuoco, le fiamme si sono propagate, danneggiando gravemente anche una vicina berlina. Probabilmente una Marcedes-AMG.

L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte. Per dormarlo è stato necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Ben sei squadre sono state impegnate fino alle quattro del mattino. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Né casi di intossicazione tra gli abitanti. Le famiglie evacuate sono potute rientrare nelle loro case una volta che l’area è stata dichiarata sicura.

Indagini in corso sulle cause del rogo della Mercedes

Le ricerche per determinare le cause esatte dell’incendio della Mercedes sono ancora in corso. Ma si sospetta che possa essere stato causato da un problema all’impianto di ricarica della vettura. Gli incidenti che coinvolgono auto elettriche non sono più frequenti di quelli che riguardano quelli a combustione interna. Ma, quando si verificano, possono risultare più complessi da gestire. Ciò a causa della natura delle loro batterie agli ioni di litio.

L’episodio ha infatti sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di ricarica per questo tipo di veicoli. Soprattutto se si trovano in contesti residenziali. Saranno necessarie per ulteriori verifiche. In quanto è importante accertarsi se l’impianto di ricarica fosse installato correttamente. Ma soprattutto se rispettasse le normative di sicurezza vigenti. Intanto, le autorità rassicurano che situazioni simili sono assolutamente gestibili. Ovviamente con le dovute precauzioni e attrezzature. Insomma, l’importante è che l’incidente si sia concluso senza danni alle persone. Nonostante l’intervento di due ambulanze pronte a soccorrere eventuali feriti. Una volta domate le fiamme, le famiglie coinvolte hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Le quali pare non abbiano subito danni rilevanti.