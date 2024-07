Samsung, Unpacked del 10 luglio: il nuovo teaser parla di AI

Sarà il prossimo 10 luglio la data prestabilita per l’evento di Samsung che sta per promuovere diversi nuovi dispositivi. Il colosso sudcoreano metterà in mostra tutta la sua grande esperienza in diversi campi. Di certo l’aspetto principale riguarderà i nuovi smartphone pieghevoli, arrivati ormai alla loro sesta edizione. Samsung si prepara a svelare i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, dispositivi che sorprenderanno per alcuni cambiamenti.

Nel caso del primo infatti ci sarà un display interno con bordi più sottili, mentre nel caso del secondo verranno implementate anche delle nuove fotocamere. Non ci saranno però solo i due smartphone pieghevoli, siccome Samsung ha intenzione di presentare anche un nuovo anello e degli auricolari. Anche la gamma Galaxy Watch si arricchirà con la settima edizione e ci sarà una versione Ultra per la prima volta. L’ultima anticipazione pubblicata dal colosso asiatico però riguarda un aspetto in particolare, ovvero l’intelligenza artificiale con Galaxy AI.

Samsung pronta a presentare tutto il 10 luglio all’insegna dell’intelligenza artificiale Galaxy AI

Come si può vedere dal video, lo slogan principale che Samsung ha voluto creare recita “Unfold your story“. Questo lascia dunque capire che le principali star saranno gli smartphone pieghevoli, ma si parla insistentemente anche di intelligenza artificiale visto il richiamo chiaro a Galaxy AI.

Per rendere ancora più trepidante l’attesa per l’evento, Samsung ha voluto lanciare un nuovo trailer che arriva per confermare diverse cose. Oltre alla presenza dei dispositivi Fold e Flip, Samsung ha creato una sorta di continuità con l’intelligenza artificiale, che peraltro nelle grandi città è già oggetto di pubblicità sui grandi cartelloni.

Ci sarà dunque da divertirsi al prossimo evento, il quale dovrebbe partire nel primo pomeriggio il 10 luglio. Samsung come location ha scelto Parigi, dove sarà partner il principale dei giochi olimpici 2024. Non resta dunque che attendere due giorni per vedere tutto ufficialmente.