Il prossimo 17 luglio 2024, il colosso sudcoreano Samsung terrà un evento di presentazione ufficiale per il mercato indiano. Durante questo evento, l’azienda toglierà i veli su un suo nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M35 5G. In queste ultime ore, in particolare, lo smartphone è stato avvistato sullo store online Amazon, confermando quindi tutte le caratteristiche che lo contraddistingueranno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M35 5G in arrivo per il mercato indiano, ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sullo store online Amazon India il prossimo medio di gamma di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M35 5G. Quest’ultimo sarà infatti svelato ufficialmente per questo mercato durante un evento che si terrà il prossimo 17 luglio 2024. Questo smartphone è già stato svelato per altri mercati, a volte con alcune differenze, e ora sembra essere arrivato il turno del mercato indiano.

Per quanto riguarda l’estetica ed il design, il nuovo medio di gamma di casa Samsung seguirà le linee dei suoi cugini di fascia media. Sul retro, in particolare, saranno presenti tre sensori fotografici posti a semaforo sul lato sinistro della backcover più un piccolo flash LED. La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un ampio display con un foro centrale che ospiterà la fotocamera anteriore per i selfie.

Nello specifico, ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP dotato anche di stabilizzazione ottica dell’immagine e sarà accompagnato da due sensori da 2 MP. Sul fronte ci sarà invece un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale presumibilmente pari a 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, dovrebbe esserci il soc Exynos 1380. L’autonomia, invece, sarà affidata ad una grande batteria da 6000 mah e sarà dotato del supporto alla ricarica rapida da 25W.