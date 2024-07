CoopVoce ha lanciato ufficialmente l’offerta Evo 10 al prezzo vantaggioso di 4,90 euro al mese. La promozione è disponibile per i già clienti e per i nuovi utenti che desiderano mantenere il proprio numero tramite portabilità. È possibile attivare l’offerta fino al 17 Luglio 2024, sia online che nei punti vendita Coop. La promo Evo 10 di CoopVoce offre il primo mese gratuito con minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 10 Giga di traffico dati in 4G.

CoopVoce offre Evo 10 ad un costo super

Per i nuovi clienti che scelgono di attivare un’offerta con l’operatore online con spedizione a domicilio, è richiesto un costo iniziale di 10euro. La somma comprende 1euro di traffico telefonico. Se la nuova SIM viene acquistata presso un punto vendita Coop o attraverso una prenotazione online con ritiro in negozio (esclusi i supermercati di Sicilia e Campania), il costo della SIM è di 10euro con 5euro di traffico telefonico incluso.

È importante notare che, nonostante l’agevolazione sui costi iniziali, i nuovi clienti sono tenuti a pagare anticipatamente il primo mese di servizio, corrispondente a 4,90 euro. Per coloro che attivano la promozione richiedendo la portabilità del proprio numero le spese iniziali sono completamente azzerati.

L’offerta Evo 10 di CoopVoce è anche attivabile tramite la “Self SIM“. Si tratta di una scheda telefonica preconfezionata disponibile presso i punti vendita Coop al costo di 9,90euro. Quest’ultima include l’attivazione e il primo mese di offerta. Per i già clienti CoopVoce, Evo 10 è disponibile CoopVoce, con un costo iniziale di 9,90euro una tantum. Tale importo viene scalato dal credito residuo della SIM e addebitato insieme al costo del primo mese di servizio anticipato.

Da tempo, CoopVoce offre anche la possibilità di utilizzare le eSIM, SIM digitali che consentono di attivare un piano cellulare senza la necessità di una scheda fisica rimovibile, offrendo così maggiore comodità e flessibilità ai propri clienti.