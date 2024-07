Iliad: le nuove offerte mobile per Luglio 2024

Iliad ha lanciato nuove offerte per luglio 2024, tra cui Iliad 180 Giga a 9,99 € al mese con 180 GB in 5G e Iliad Flash 250 Giga a 11,99 €.

Iliad è uno dei più noti operatori nel mondo della telefonia mobile italiana. Il gestore continua infatti a innovarsi ed adattarsi alle esigenze dei suoi utenti con le nuove offerte per il mese di luglio 2024. Con una crescente base di clienti che ha superato gli 8,5 milioni, il brand si distingue per la trasparenza delle sue proposte e i prezzi competitivi. Particolarmente apprezzare in quanto senza sorprese o costi nascosti. Le promozioni Iliad sono pensate per soddisfare tante necessità. Dai pacchetti con pochi GB per chi non utilizza molto internet, fino a soluzioni con maggior traffico dati per i consumatori più esigenti.

Iliad: le caratteristiche delle nuove promo

Iliad propone dunque diverse opzioni tariffarie che includono minuti illimitati, SMS e GB di traffico dati. A ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare una buona parte di questi in roaming in Europa senza costi aggiuntivi. Tra le novità del mese, spiccano soluzioni come Iliad180 Giga a 9,99 € al mese. Quest’ ultimo prevede o 180GB di traffico dati in 5G, ideale per chi desidera prestazioni elevate e una navigazione veloce. Per chi cerca ancora più dati, c’è invece, Flash 250Giga a 11,99€. Esso include 250GB in 5G e altri 13GB utilizzabili in Europa.

Queste tariffe offrono, come si può vedere, una grande quantità di dati a disposizione. Ma sono anche soluzioni flessibili. In quanto permettono di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza dover pagare nulla. Un’altra innovazione riguarda l’introduzione delle eSIM. Le quali consentono di attivare le offerte direttamente tramite QR code su smartphone compatibili. Rendendo il passaggio a Iliad ancora più semplice e immediato. Tali schede sono ideali per chi vuole evitare l’uso di una SIM fisica e preferisce un approccio più ecologico e conveniente.

Insomma, tutte queste novità rafforzano la posizione di Iliad sul mercato italiano. Oltre che testimoniare l’impegno dell’operatore nel fornire soluzioni innovative e convenienti per tutti. Sia privati che aziendali. Con una copertura in continua espansione, la società riesce così a confermarsi come una scelta altamente competitiva e vantaggiosa, in tutto il settore delle telecomunicazioni italiane.