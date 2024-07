Android: lista app e giochi a pagamento GRATIS, ecco 10 titoli

La grande varietà del mondo Android è sotto gli occhi di tutti ed è spesso la ragione per cui le persone scelgono uno smartphone con a bordo questa piattaforma mobile. Il tempo ha insegnato che non tutti possono avere a disposizione quello che hanno gli utenti Android e gran parte dei contenuti disponibili arriva proprio da una sezione dedicata al celebre sistema operativo: il Play Store di Google.

Al suo interno infatti pullula di applicazioni e giochi di svariato genere, che siano questi gratuiti o a pagamento. Quello che stupisce oggi è che tantissimi titoli interessanti del Play Store di Google risultano totalmente gratis invece che disponibili solo con un prezzo da pagare. Tutte le informazioni sono presenti nel prossimo paragrafo dove ci sono i link diretti per il download e ovviamente anche i titoli.

Play Store di Google per gli utenti Android, ecco i titoli a pagamento offerti totalmente gratis dal robottino verde

Oggi gli utenti Android possono avere la lista sottostante di giochi ed applicazioni totalmente gratuita. Significa che i titoli presenti nel Play Store che potete notare qui in basso non hanno un prezzo come di solito invece accade. Per procedere al download bisogna solo cliccare sui link presenti nel testo e ci si ritroverà direttamente sul Play Store. Non bisogna dimenticare che queste occasioni sono fondamentali anche quando gli utenti credono di non aver trovato titoli utili per la loro causa.

Scaricare oggi un’applicazione che non occorre ad esempio potrebbe essere un investimento per il futuro quando invece potrebbe occorrere. Potete scaricare un contenuto che non vi serve cancellandolo subito dopo: resterà per sempre gratuito e potrete scaricarlo di nuovo gratis.Ecco la lista completa: