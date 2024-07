Tutti quanti ci aspettavamo che il primo dispositivo a montare un chip a 3nm sarebbe stato o un PC o uno smartphone, invece a quanto pare sarà uno smartphone, non a caso Samsung ha ufficializzato in via definitiva il nuovo nonchè primo chip a 3nm, parliamo dell’Exynos W1000, equipaggiato con un core di grandi dimensioni Cortex-A78 da 1,6 GHz e quattro core di piccole dimensioni Cortex-A55 da 1,5 GHz, il quale equipaggerà senza dubbio il Galaxy Watch 7 e Ultra.

Caratteristiche del chip

Il SoC in questione pare molto più potente rispetto al predecessore il W930, ad accompagnare la CPU abbiamo infatti la GPU Mali-G68 MP2 con supporto per schermi fino a 960 x 540 pixel di risoluzione e memorie LPDDR5 integrate nel chip attraverso la tecnologia package-on-package (ePOP).

Samsung ha dichiarato che il chip sarà davvero molto più veloce rispetto alla controparte presente nel modello di Watch precedente, secondo le stime dell’azienda infatti il SoC dovrebbe essere più veloce del precedente di 2,7 volte nella velocità di lancio delle applicazioni, di 3,4 volte nelle prestazioni single-core e di 3,7 volte nelle prestazioni multi-core.

Come se non bastasse Samsung si è impegnata nel migliorare drasticamente la dissipazione del calore, ha infatti integrato tecnologie come Frame Power Off (IFPO) e Ultra Under Drive (UUD) per la GPU abbinate all’uso di transistor Gate-All-Around (GAA) e del packaging fan-out panel-level (FOPLP), in grado di garantire ottima dissipazione e un’autonomia di addirittura tre giorni.

A completare l’insieme abbiamo la connettività che annovera:

4G LTE con velocità fino a 150 Mbps in download

connettività Wi-Fi b/g/n

Bluetooth con supporto per l’audio Bluetooth LE

tecnologia NFC

posizionamento satellitare GPS, Galileo, GLONASS e Beidou.

L’annuncio dei Watch con equipaggiato tale chip sarà per il prossimo Galaxy Unpacked in programma il 10 Luglio prossimo, la registrazione sulla pagina dedicata all’evento garantirà uno sconto di 50 euro sull’acquisto.