Tra soli quattro giorni a Parigi si terrà l‘evento Samsung dell’anno, in questa occasione l’azienda presenterà i suoi dispositivi di punta e tra questi i nuovi smartphone pieghevoli. Abbiamo già parlato delle novità attese sul Galaxy Z Fold 6, il pieghevole a libro che promette una struttura più leggera e sottile del suo predecessore con un display ancora più ampio. L’attenzione ora va al Samsung Galaxy Z Flip 6, il pieghevole con chiusura a conchiglia che, stando a quanto emerso fino a poche settimane fa, non avrebbe accolto particolari aggiornamenti.

Le ultime indiscrezioni offrono un briciolo di speranza nei confronti del pieghevole di nuova generazione rivelando alcune novità inaspettate riguardanti principalmente il comparto fotografico dello smartphone e la capacità della sua batteria.

Samsung Galaxy Z Flip 6: tutte le novità rivelate

Alcune immagini condivide su X dal leaker Evan Blass hanno già permesso di dare uno sguardo al dispositivo, a ciò si aggiunge quanto riportato dal portale Engadget, che avrebbe avuto modo di visualizzare in tempo le pagine ufficiali dei due smartphone pieghevoli Samsung apparse sulla piattaforma ma prontamente eliminate.

La fonte ha permesso così di apprendere quelle che sono le novità previste sul Galaxy Z Flip 6 che, a quanto pare, sarà dotato di un nuovo sensore fotografico da 50 MP e di una batteria da 4000 mAh. Rispetto al precedente modello rilasciato da Samsung lo scorso anno si avrà così un miglioramento delle prestazioni dello smartphone. Non mancheranno, inoltre, novità decisamente più interessanti, come l’introduzione di funzioni AI esclusive.

Pur non mettendo in dubbio l’affidabilità della fonte, dovremo attendere ancora pochi giorni per conoscere quelli che saranno i dettagli ufficiali dello smartphone Samsung. Ricordiamo, allora, che l’evento Galaxy Unpacked si terrà alle ore 15:00 e che sarà possibile prendervi parte tramite i canali ufficiali dell’azienda, la quale come ogni anno propone un omaggio agli utenti, che potranno registrarsi all’evento entro il 10 luglio per ricevere uno sconto di 50€ sull’acquisto dei nuovi Galaxy.