Uno dei migliori smartphone di fascia bassa di casa Realme può essere acquistato oggi su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, infatti potete fare vostro il Realme C67, andando a pagarlo molto meno del solito listino, riuscendo così a ridurre pesantemente la spesa da sostenere.

Il prodotto presenta un ampio display da oltre 6 pollici di diagonale, con processore Qualcomm Snapdragon 685, con processo produttivo a 6 nanometri, che viene supportato dalla presenza di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che risulta essere espandibile tramite microSD), così da poter incrementare il quantitativo effettivamente a disposizione. La batteria è un componente da 5000mAh, che riesce a garantire una discreta autonomia complessiva, raggiungendo livelli ben superiori alle più rosee aspettative.

Realme C67: offerta da non credere su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto, per uno smartphone che vuole fare la differenza nella fascia bassa del mercato. Il prodotto viene commercializzato oggi con il 35% di sconto rispetto al suo listino iniziale di 219 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 144 euro, ed essere sicuri di mettere le mani su un prodotto no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo subito al seguente link.

In netto contrasto con la sua fascia di prezzo, lo smartphone in questione presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, con un sensore principale da ben 108 megapixel, capace comunque di aumentare incredibilmente la nitidezza delle immagini, ed essendo in grado di assicurare più dettagli e profondità ai singoli scatti. La ricarica rapida a 33W, permette di tornare ad utilizzarlo in tempi relativamente brevi, mentre il display con refresh rate a 90Hz, va in un certo senso a limare i piccoli difetti permettendo così di godere del massimo possibile con il minimo sforzo.