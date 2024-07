Apple iPhone 15 resta uno dei migliori smartphone in circolazione, un prodotto completo in ogni sua parte, che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori con una serie di ottime specifiche tecniche, e la possibilità comunque di avvicinarcisi ad un prezzo non particolarmente elevato.

Dimensionalmente il device si avvicina di più ai canoni del passato, risultando infatti pari a 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri con un peso di 171 grammi, è proprio questa caratteristica a renderlo decisamente speciale, essendo più piccolo e portatile di tanti altri device attualmente disponibili in commercio. Lo stesso si può dire del display, un pannello da 1179 x 2556 pixel, dimensioni di 6,1 pollici, densità per pixel di 460 ppi e tecnologia Super Retina XDR OLED, anche se con refresh rate a 60Hz.

Apple iPhone 15: lo sconto è da pazzi

La promozione disponibile su Amazon è indubbiamente una delle migliori in circolazione, per il semplice fatto che permette di raggiungere un livello di risparmio ben superiore al normale. Il listino di iPhone 15 si aggira attorno ai 979 euro, mentre in questi giorni sarà possibile approfittare del 23% in meno, così da poter arrivare a spendere in finale solamente 749 euro. Comprate il prodotto al seguente link.

Gli utenti che sceglieranno di comprarlo potranno scegliere tra 5 colorazioni differenti, ma prestate attenzione che potrebbero anche cambiare i prezzi di vendita. Il comparto fotografico è uno dei plus maggiori del prodotto, riuscendo a raggiungere una coppia di sensori: principale da 48 megapixel e secondario da 12 megapixel, il tutto affiancato da un sensore anteriore da 12 megapixel con apertura F1.9. I video vengono registrati al massimo in 4K a 60fps, con connettività WiFi 6 dual band, bluetooth 5.3, NFC e chip GPS; da notare la presenza, finalmente oseremmo dire, della porta USB-C nella parte inferiore, al posto del lighting.