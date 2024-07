Nuova LoJo P300: la mini auto dalle caratteristiche da supercar

Il mercato delle city car compatte accoglie un nuovo protagonista: la LoJo P300. Questo quadriciclo, rebranding della mitica Wuling MINI EV, è stato sviluppato dalla società per una clientela che vuole un’auto per spostarsi facilmente in città, ma che comunque non voglia rinunciare al brivido dato dalla sportività.

La LoJo P300, lunga appena 2,95 metri, larga 1,49 metri e alta 1,51 metri, ha due posti a sedere e un discreto bagagliaio, non adatta alle famiglie è vero, tuttavia è perfetta per chi si addentra nella giungla urbana quotidianamente. Il modello mostra una cura dei dettagli interni eccezionale. Anche se la vettura possiede piccole dimensioni, le differenze con una city car tradizionale sono minime. L’aspetto distintivo, quel “je ne sais quoi” in più, è la plancia dalle linee che richiamano le supercar.

Motorizzazione della mini auto LoJo e costi in Italia

Il motore della LoJo P300 è da 39 CV e permette di raggiungere una velocità massima di 110 km/h. L’omologazione L7 in Italia, tuttavia, è limita la velocità a 90 km/h. Tale caratteristica rende la P300 non adatta per la guida con patente AM dai 14 anni, come invece è possibile per le rivali Citroen Ami e la FIAT Topolino. La batteria è invece da 9,25 kWh regala un’autonomia di 120 km. La ricarica domestica richiede tra le 6 e le 8 ore, ma la P300 può essere collegata anche a una colonnina AC quando si è in giro.

Il quadriciclo LoJo arriva in Italia con una dotazione di serie completa. Questa comprende infatti caratteristiche come cerchi in lega, freni a disco all’anteriore e a tamburo al posteriore, servosterzo elettronico, TPMS, ABS, EBD, sedili regolabili, assistenza in salita, Drive Select, climatizzatore, cockpit LCD e molto altro ancora. Tale insieme rende la P300 un’automobile in tutto e per tutto, solo che è in miniatura.

Il prezzo di listino della LoJo P300 è di 16.990 euro. Tramite l’attuale Ecobonus, il prezzo scende a 13.990 euro (senza rottamazione) oppure passa a 12.990 euro con rottamazione. La nuova LoJo è l’ideale per chi è alle prime armi o semplicemente per chi cerca una comoda nuova city car. Lo stile complessivo e tutte le specifiche incluse daranno filo da torcere ai modelli simili sul mercato. Nessun altro quadriciclo è così completo.