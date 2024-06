La Citroen Ami, il quadriciclo elettrico francese, si arricchisce di una nuova variante ordinabile in Italia. Stiamo parlando della MY AMI PEPS. Questa nuova versione si distingue per una serie di dettagli estetici e funzionali che la rendono più accattivante. Pur mantenendo la stessa scheda tecnica del modello base. Il suo prezzo di listino parte da 8.990€. Ma grazie agli incentivi 2024, il costo può scendere considerevolmente.

Citroen MY AMI PEPS: confronto con altre versioni e vantaggi degli incentivi

La Citroen MYAMIPEPS offre una serie di miglioramenti rispetto alla versione base, denominata AMI AMI. La quale ha un prezzo di partenza di 7.990€. Quest’ ultima nclude un tetto in vetro panoramico, una presa USB, un ventilatore e un riscaldamento con funzione di disappannamento. Oltre a 64 litri di spazio di carico davanti al sedile del passeggero e un cavo di ricarica standard. Il nuovo modello però aggiunge ulteriori caratteristiche. Come quattro copricerchi decorativi bianchi, due adesivi sui vetri e altri due sottoporta. Presenta ancora una mascherina nera sulla parte superiore del paraurti anteriore, rinforzi neri su quelli anteriori e posteriori, uno spoiler nero sul retro del tetto, un supporto per smartphone, il My Connet Box per connettere il telefono al veicolo, e molto altro ancora.

La nuova versione PEPS risulta più accessoriata anche rispetto alla AMI COLOUR, che ha un prezzo di partenza di 8.390€. Anche se questi prezzi possono beneficiare dei consistenti incentivi statali previsti per il 2024. Ad esempio, in assenza di veicoli da rottamare, l’acquirente può ottenere uno sconto del 30%. Mentre con la rottamazione di un veicolo di categoria equivalente, lo sconto arriva fino al 40%. Questa politica di incentivi mira a rendere più accessibili le auto elettriche. Promuovendo una mobilità sostenibile e riducendo l’impatto ambientale.

Insomma, la Citroen Ami, con le sue dimensioni compatte e la facilità di guida, rappresenta una soluzione ideale per la città. La nuova versione offre così un’alternativa più ricca e completa rispetto alle altre varianti. Proprio grazie a tali aggiornamenti, la vettura continua a distinguersi nel mercato delle microcar elettriche. Offrendo un mix di praticità, stile e convenienza economica.