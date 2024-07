La Formula 1 si posiziona in pole position per arrivare al cinema con F1 con la nuova pellicola di Apple Original Films. Il film racconterà l’avventura di Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt) che dovrà fare da mentore al giovane pilota professionista Joshua Pearce (portato in scena da Damson Idris).

La sfida sarà ancora più complicata in quanto i due piloti dovranno correre a bordo delle vetture realizzate dalla APXGP. Questa team, nella finzione cinematografica, sarà l’undicesima squadra in griglia che andrà a sfidare giganti come Scuderia Ferrari, Red Bull Racing e Mercedes AMG F1.

Trattandosi di un film ufficiale sulla F1, le riprese si sono svolte sui circuiti di tutto il mondo in cui corre la Formula 1. Sarà quindi possibile vedere Brad Pitt e Damson Idris interagire con Max Verstappen, Charles Leclerc e il sette volte Campione Sir Lewis Hamilton.

Il primo teaser trailer di F1 ci porta direttamente nell’abitacolo di una monoposto di Formula 1, al cinema nel 2025

Dietro la macchina da presa ci sarà Joseph Kosinski, un regista abituato alle altissime velocità. Infatti, Kosinski è il regista che ha diretto Top Gun: Maverick con Tom Cruise. Il pregio del film è quello di aver messo in scena acrobazie realistiche, utilizzando un innovativo sistema di ripresa posto all’interno della cabina di pilotaggio.

Una scelta tecnica rivoluzionaria, che ha permesso di trasmettere tutta l’enfasi del momento allo spettatore. A giudicare dalle prime immagini del teaser, anche in F1 sarà possibile ammirare le reali reazioni dei piloti.

Che si tratti di accelerazioni, staccate e manovre al limite, si avranno immagini ravvicinate dell’azione in pista. Tuttavia, trattandosi di un teaser, al momento le informazioni sono molto limitate ma siamo certi che maggiori dettagli arriveranno molto presto. L’unica certezza al momento è la data di uscita nei cinema. Gli appassionati di Formula 1 possono segnare sul calendario il 25 giugno 2025.