Iliad: offerta da 250 GIGA in 5G con una super sorpresa

È Iliad in questo momento il gestore da battere e non ci sono dubbi sulle sue migliori offerte. Questo provider sta mettendo alla prova tutti con prezzi molto bassi ma soprattutto con due offerte che chiunque vorrebbe avere.

Dopo il mese scorso una delle offerte migliori è rimasta disponibile, e si chiama Flash 250. Oltre a questo c’è stato anche un gradito ritorno per tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per scegliere Iliad. È di nuovo disponibile la famosissima Giga 180.

Iliad: ecco le due migliori offerte del momento sul sito

La Flash 250 e la Giga 180 sono molto simili tra loro in quanto hanno minuti e messaggi illimitati. La prima offre 250 giga in 5G mentre la seconda 180 giga in 5G. I prezzi sono di 9,99 € al mese e di 11,99 € al mese.

Ecco in breve cosa significa avere il 5G a disposizione tutti i giorni e tutti i mesi con una delle due offerte attualmente disponibili:

“Il 5G è la quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione: la rete è infatti in grado di regolare la propria potenza, aumentandola o riducendola, in base alle richieste del momento. La tecnologia 5G si distingue dalle tecnologie precedenti in quattro particolari aspetti:

Potrai beneficiare di un ulteriore miglioramento della connettività, in termini di velocità e latenza.

La trasmissione in streaming di video ultra HD sarà fluida e senza interruzioni, anche negli ambienti mobili come ad esempio le autostrade. In situazioni molto affollate come concerti o partite allo stadio potrai condividere istantaneamente sui social i momenti unici che stai vivendo: la congestione della rete non sarà più un problema.

Devi inviare file pesanti dal tuo smartphone o dal tuo tablet? Lavorare in mobilità sarà ancora più pratico e veloce.

La rete 5G, oltre alla connettività individuale, consente di evolvere e migliorare le prestazioni in moltissimi settori: dalla salute, alla mobilità urbana, all’industria”.