Nel 2024 verrà lanciato IT–Wallet. Una novità che permetterà di avere sullo smartphone i propri documenti. I primi test inizieranno il 15luglio, coinvolgendo un numero limitato di cittadini. Il progetto, annunciato lo scorso anno dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, mira a semplificare la gestione dei documenti personali. Il tutto rendendoli digitali. Durante la prima fase iniziale, un campione ristretto avrà l’opportunità di sperimentare in anteprima l’innovazione. Successivamente, tra settembre e ottobre 2024, partirà una seconda fase di test che coinvolgerà un numero maggiore di utenti. Se le prove daranno esiti positivi, da gennaio 2025 IT-Wallet sarà disponibile sull’app IO per tutti i cittadini italiani.

App IO integrata con i documenti degli utenti

Con il nuovo sistema l’applicazione della pubblica amministrazione diventerà uno strumento fondamentale. Quest’ultimo fornirà agli utenti l’accesso ai propri documenti in formato digitale.

È importante sottolineare che IT-Wallet non sostituirà SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) né la CIE (Carta di Identità Elettronica). Sarà piuttosto un complemento a tali strumenti. L’integrazione con l’app IO offrirà un’ulteriore opzione per gestire i documenti senza dover portare con sé le versioni cartacee. Ciò dovrebbe facilitare molte operazioni quotidiane. Il tutto eliminando la necessità di avere fisicamente a portata di mano i documenti ufficiali.

L’adozione di IT-Wallet rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione. Inoltre, contribuisce anche alla semplificazione della burocrazia. Avere documenti come la carta d’identità e la patente di guida accessibili dal proprio smartphone potrà rendere molte operazioni più rapide ed efficienti.

Il progetto fa parte di un più ampio sforzo del governo italiano per modernizzare i servizi pubblici e renderli più accessibili a tutti gli utenti. La trasformazione digitale è infatti un obiettivo strategico. Lo scopo è quello di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e la qualità della vita dei cittadini. Quello con l’app IO e IT-Wallet è un primo passo per attuare suddetta strategia a livello nazionale.