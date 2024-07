DAZN, criticato da Udicon il nuovo piano Goal Pass

Proprio durante gli ultimi giorni è stato ufficializzato un nuovo piano di abbonamento da parte di DAZN per il prossimo campionato di Serie A in arrivo. Secondo quanto riportato, grazie al nuovo Goal Pass si potranno acquistare solo alcune partite ogni weekend, pagando una cifra di poco superiore ai 10 € al mese.

Come sempre non hanno tardato ad arrivare le varie critiche riguardanti tale soluzione, per molti non soddisfacente. Anche le associazioni si sarebbero espresse in merito palesando il loro malcontento.

DAZN e il nuovo Goal Pass criticati dall’U.Di.Con

A muovere le critiche verso DAZN, che anche quest’anno e fino al prossimo 2029 insieme a Sky de deterrà i diritti del campionato di calcio di Serie A Enilive, è stata l’associazione U.Di.Con. L’unione per la difesa dei consumatori infatti ha pubblicato una nota stampa nella quale il presidente Martina Donini ha fatto un paragone tra la delusione dell’arrivo del nuovo Goal Pass di DAZN E la delusione degli italiani all’uscita della nazionale dagli ultimi europei:

“Dopo le recenti delusioni sportive dovute all’eliminazione della nazionale dal campionato europeo, i tifosi italiani stanno ora valutando la nuova proposta di DAZN, chiamata “Goal Pass”, disponibile a 13,99 euro al mese o 129 euro all’anno. Questa offerta consente di guardare solo tre partite di Serie A per ogni giornata, oltre a incontri della Liga spagnola, i big-match del campionato portoghese e le partite della Champions League femminile“.

La Donini sostiene che, pur essendo questa proposta più economica rispetto agli altri piani di abbonamento, risulta molto lontana da quello che i tifosi meritano. Con una soluzione del genere infatti i consumatori saranno costretti a valutare anche altri abbonamenti, arrivando a sottoscrivere più soluzioni con diverse piattaforme. Tutto ciò secondo l’associazione arriva a contrastare quelle che sono state le promesse iniziali che prevedevano l’aumento della competitività grazie a prezzi più bassi.