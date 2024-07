Non sono ancora stati ufficialmente presentati i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 ma già si parla di quella che sarà la generazione futura dei dispositivi in questione. L’apparizione di un brevetto registrato da Samsung ha già acceso i riflettori sul Galaxy Z Fold 7 previsto per il prossimo anno, alimentando la curiosità nei suoi confronti soprattutto per via di una caratteristica alquanto particolare e inedita.

Samsung Galaxy Z Fold 7: avrà una tastiera rimovibile?

Stando a quanto riportato da un brevetto depositato da Samsung presso la CNIPA, China National Intellectual Property Administration, in futuro potremmo assistere all’arrivo di uno smartphone pieghevole simile ai modelli Z Fold ma dotato di una tastiera fisica rimovibile. Una serie di immagini allegate al documento chiariscono il funzionamento dello smartphone, che appare dotato di un display parecchio ampio, con meccanismo a cerniera nella parte inferiore e tastiera da inserire e ripiegare insieme alla porzione di display.

Come suggerito dal portale phonearena.com, il modello appare molto simile ai dispositivi Galaxy con triplo display flessibile protagonisti di parecchie indiscrezioni negli anni passati ma non ancora destinati ad apparire sul mercato.

Non conosciamo, dunque, le intenzioni dell’azienda ma alcune perplessità, circa le metodologie alle quali Samsung potrebbe far ricorso per garantire una maggiore integrità del display del dispositivo nonostante la struttura del tutto nuova e non ancora testate, spingono a supporre che avremo bisogno ancora di tempo prima di poter assistere all’arrivo di uno smartphone simile. Inoltre, fa riflettere l’idea che una tastiera rimovibile, ormai più che lontana dal mercato, possa effettivamente attirare l’attenzione del pubblico.

Sicuramente il progetto si mostra alquanto interessante e non vediamo l’ora di conoscere maggiori dettagli su di esso così da scoprire quali novità Samsung potrebbe dedicare ai suoi utenti nel corso dei mesi a venire. Nell’attesa non ci resta che partecipare all’evento del 10 luglio per conoscere i top di gamma del momento.