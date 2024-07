In questi giorni su Amazon è stata attivata un’ottima promozione che prevede la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy Tab S6 Lite ad un prezzo effettivamente da urlo, che permette così di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito ed esclusivo.

Il prodotto, lanciato direttamente sul mercato nel corso del 2022, presenta un ampio display TFT LCD da 10,4 pollici di diagonale, a tutti gli effetti rappresenta una versione economica del fratello maggiore Tab S6, di conseguenza alcune specifiche tecniche sono state in un certo senso depotenziate. Sono presenti 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, facilmente espandibile tramite microSD, ed anche una buonissima batteria da 7040 mAh, che permette così di godere appieno di tutte le sue funzionalità anche per lunghe giornate di utilizzo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: che offerta folle

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è indubbiamente il notebook dal migliore rapporto qualità/prezzo, proprio perché di base sarebbe in commercio ad un listino di 489 euro, con la promozione corrente lanciata da Amazon, l’utente si ritrova a poter spendere solamente 337 euro, ed essere così sicuro di riuscire ad avere il meglio, con il minimo sforzo. L’ordine è da completare al seguente link.

Il sistema operativo resta essere Android 12, di base almeno, ma con possibilità di installare senza problemi gli ultimi aggiornamenti software. All’interno della confezione sarà possibile trovare anche la S Pen, strumento essenziale per tutti coloro che vogliono essere fortemente produttivi con il proprio dispositivo portatile. Allo stesso modo, la portabilità del prodotto raggiunge livelli mai visti prima d’ora, se considerate che ha uno spessore di soli 7 millimetri, risultando essenzialmente perfetto per il tranquillo posizionamento all’interno di uno zaino, o anche di un borsone. Per i dettagli consigliamo di collegarsi al link inserito poco sopra.