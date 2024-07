Negli ultimi due anni, gli smartphone con sistema operativo Android hanno registrato un notevole progresso, soprattutto per quanto riguarda la costanza negli aggiornamenti e il supporto continuo da parte delle compagnie produttrici. Questo sviluppo ha aumentato sia la sicurezza che l’efficienza dei dispositivi. Aziende come Samsung e Google sono in prima linea in questa trasformazione, offrendo ora un supporto agli aggiornamenti per un massimo di sette anni, un miglioramento significativo rispetto a cinque anni fa.

La nuova politica di Qualcomm

In passato, la situazione era molto diversa: molti smartphone ricevevano solo uno o due aggiornamenti Android durante il loro ciclo di vita, e alcuni modelli non ne ricevevano affatto. Questo problema era in gran parte dovuto alla complessità dell’aggiornamento dei dispositivi Android più vecchi, complicata ulteriormente dai fornitori di chip come Qualcomm, MediaTek e Samsung. Con il passare degli anni, i produttori di chip tendevano a mettere da parte i processori più vecchi, concentrandosi su nuove soluzioni, il che rendeva ancora più difficile per le compagnie mantenere aggiornati i propri dispositivi.

Qualcomm, riconoscendo l’entità di questo problema, ha cercato di semplificare il lavoro per le aziende produttrici di componenti (OEM) come Google e Samsung, per aiutarle a mantenere i loro smartphone costantemente aggiornati. Chris Patrick, general manager di Qualcomm, ha recentemente discusso questa problematica in un’intervista, anticipando che la compagnia farà un annuncio ufficiale entro l’anno per affrontare o mitigare questo problema.

Le aspettative sono alte per la futura mossa di Qualcomm. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Tra gli eventi più attesi in cui si spera vengano svelati nuovi dettagli, ci sono l’IFA di Berlino a settembre e la Snapdragon Summit in ottobre.

Aggiornamenti Android sempre più avanzati

Questo cambiamento positivo nel panorama degli aggiornamenti Android riflette un impegno crescente delle compagnie tecnologiche nel fornire supporto continuo e migliorare l’esperienza utente a lungo termine. Con i prossimi passi di Qualcomm, si spera che i problemi del passato possano essere superati, garantendo che anche gli smartphone più vecchi possano beneficiare di aggiornamenti regolari e importanti miglioramenti di sicurezza.