Il prossimo evento Unpacked di Samsung è ormai imminente. A tal proposito, Evan Blass ha condiviso ulteriori dettagli sul Galaxy Z Flip 6. Contemporaneamente, Ishan Agarwal, un leaker noto per la sua affidabilità, ha rivelato alcuni dettagli cruciali sulla scheda tecnica del pieghevole a conchiglia. Tra le informazioni spicca quella relativa alla RAM che sarebbe pari a 12GB. Ciò rappresenterebbe un significativo aumento rispetto alle generazioni precedenti di Samsung. Quest’ultimi, infatti, solitamente offrivano 8GB di RAM.

Dettagli utili sul nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6

Secondo le fonti di Agarwal, sembra che la variante con 12GB di RAM potrebbe essere l’unica opzione disponibile. Per l’archiviazione interna ci saranno due opzioni: 256GB e 512GB. L’upgrade potrebbe essere motivato dalle nuove funzioni con intelligenza artificiale, come Galaxy AI, che richiedono una memoria più ampia.

Esaminando le specifiche trapelate, è evidente che il GalaxyZ Flip 6 continuerà a fare affidamento su tecnologie all’avanguardia. Il display principale sarà un Dynamic AMOLED 2X da 6,7pollici. La risoluzione sarà di 2640x1080pixel. E supporterà un refresh rate di 120Hz. Per il display esterno troviamo un Super AMOLED da 3,4pollici. Qui la risoluzione sarà di 720x748pixel.

Al centro di tutto ci sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Le velocità di clock che variano fino a 3,39GHz per i core più veloci, garantendo prestazioni di alto livello in ogni situazione. Le capacità fotografiche non deludono. Il Galaxy Z Flip 6 avrà una fotocamera principale da 50MP. Con apertura f/1.8 e autofocus PDAF. Insieme alla fotocamera principale ci saranno anche una ultra–wide da 12MP e una frontale da 10MP.

Per la connettività, il dispositivo supporterà il dual 5G su 14 bande. Inoltre, saranno compresi Wi-Fi6E, Bluetooth5.3 e USB 3.2 Gen1. La batteria da 4000mAh garantirà un’autonomia notevole. Quest’ultima sarà supportata da una ricarica rapida fino a 35 W.

Le dimensioni del Galaxy Z Flip 6 mostrano una leggera variazione rispetto al modello precedente. Lo spessore è aumentato di mezzo millimetro quando chiuso. La certificazione IP58 conferma la resistenza a polvere e acqua. Mentre la riproduzione video in 8K a 60fps e l’audio stereo garantiscono un’esperienza multimediale coinvolgente. Infine, il Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile in una gamma di colori. Tra cui Mint, Silver Shadow, Yellow e Blue, offrendo opzioni per ogni preferenza.