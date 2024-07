Il sitema Galaxy AI di Samsung è arrivato quest’anno con i dispositivi GalaxyS24. Il sistema include diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tra cui la possibilità di riassumere pagine web, tradurre testo e audio da diverse lingue e modificare foto. Samsung ha dichiarato che il Galaxy AI sarà gratuito fino alla fine del 2025 su tutti i dispositivi supportati.

Al momento non è ancora noto cosa accadrà dopo la scadenza. L’azienda coreana non ha rilasciato informazioni dettagliate su tale aspetto. Ciò ha lasciato gli utenti a interrogarsi sul futuro delle funzionalità AI sui loro dispositivi.

Samsun Galaxy AI richiederà un pagamento extra?

C’è la possibilità concreta che venga introdotto un abbonamento per l’accesso completo alle funzionalità di GalaxyAI. Ciò riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove le aziende cercano di monetizzare i servizi aggiuntivi. L’azienda di Cupertino ha già percorso tale strada con vari servizi a pagamento. A tal proposito potrebbe fare lo stesso con Apple Intelligence.

Tale scenario solleva però un quesito. Gli utenti saranno disposti a pagare suddette funzioni. L’integrazione crescente dell’intelligenza artificiale farebbe optare per un sì. Eppure, il passaggio da un modello gratuito ad uno a pagamento potrebbe trovare non poche reticenze. Inoltre, il successo di un abbonamento dipende da diversi fattori. Tra cui ci sono il prezzo, il valore percepito delle funzionalità offerte e la disponibilità di alternative gratuite o più economiche.

Se Samsung deciderà di implementare un abbonamento per Galaxy AI, sarà interessante vedere come reagiranno i consumatori. La società coreana dovrà bilanciare attentamente il costo del servizio con i benefici offerti, per evitare di alienare la sua base di utenti. In ogni caso, l’introduzione di abbonamenti per funzionalità avanzate potrebbe diventare una norma nel settore. Tale andamento potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui si interagire con la tecnologia nelle attività quotidiane.