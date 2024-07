Fotovoltaico: ufficiale il bando per il Reddito Energetico Nazionale

Alcune settimane fa è stato pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il bando per l’accesso al Reddito Energetico Nazionale sia per i clienti che per i realizzatori. Esattamente ieri alle ore 12:00 proprio il suddetto bando si è aperto ufficialmente e resterà a disposizione fino al 31 dicembre 2024. Il tutto occorre soprattutto per l’istallazione di un impianto fotovoltaico.

Tutte le richieste che verranno accolte, saranno esaminate a sportello, ovvero con l’ordine cronologico del loro arrivo. Il contatore delle risorse disponibili per ogni area geografica sarà aggiornato costantemente: da ricordare che i fondi disponibili sono circa 200 milioni di euro.

Fotovoltaico: parte ufficialmente il bando, ecco alcune regole

Sono circa 210 i professionisti presenti nella mappa interattiva, i quali rappresentano le uniche società che hanno diritto all’accesso al fondo.

“Per beneficiare delle agevolazioni del Reddito Energetico, gli impianti fotovoltaici devono essere installati esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti delineati nell’articolo 8 del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2023, noto come Decreto REN. Questi soggetti, ossia le imprese che si occupano dell’installazione di impianti fotovoltaici e che rispettano i requisiti obbligatori di formazione e aggiornamento per le attività di installazione e manutenzione, sono definiti come Soggetti Realizzatori.

È permessa anche l’iscrizione di altri professionisti all’interno del registro dei realizzatori. Il numero di 210 dunque potrebbe salire prossimamente:

Il Soggetto Realizzatore ha la possibilità di iscriversi al Registro Realizzatori, un servizio offerto dal GSE per aiutare i Soggetti Beneficiari a identificare i Soggetti Realizzatori, permettendo loro di essere ricercati sulla Mappa dei Realizzatori in base alla loro area geografica di operatività. L’iscrizione al Registro consentirà ai Soggetti Realizzatori di essere visibili sulla Mappa dei Realizzatori presente su questa pagina. Per iscriversi, i Soggetti Realizzatori devono prima registrarsi nell’Area Clienti del GSE come “Operatore” e utilizzare la funzionalità dedicata del portale “Reddito Energetico Nazionale – REN”, accessibile sotto il servizio “Fotovoltaico“.