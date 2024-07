BMW, confermata la fine della X4: in preparazione modelli elettrici

Lo scorso anno, con il lancio della seconda generazione della BMW X2, il crossover-coupé è diventato molto più grande rispetto a prima. Il cambiamento non ha convinto ed il futuro della BMW X4 all’interno delle auto dell’azienda è diventato incerto al punto da arrivare alla notizia di oggi. I dirigenti BMW hanno confermato che il modello concorrente della Mercedes GLC Coupé non verrà rinnovato per una nuova generazione. La spiegazione fornita è che, con l’espansione della X2, non c’è più spazio per la X4. La riduzione della differenza di prezzo tra i due modelli ha reso inutile avere sul campo entrambe le auto, una vale l’altra (più o meno).

Per chi cerca un compromesso tra le dimensioni della X2 e quelle della X6, BMW presenterà presto la nuova X3. A differenza della X2, che utilizza una piattaforma a trazione anteriore e motori a quattro cilindri, la X3 ha ancora la trazione posteriore e possiede poi un motore a sei cilindri in versione M50. La BMW non ha ancora comunicato una data precisa per la cessazione della produzione della X4, con le consegne della rinnovata X3 previste per la fine dell’anno, ma è logico pensare che la X4 non andrà oltre il 2025.

Volano notizie sui progetti futuri BMW

Giungono intanto alcune indiscrezioni che suggeriscono un successore per la X4. Si parla di una ipotetica iX4 full electric, basata sulla piattaforma Neue Klasse, che potrebbe arrivare sul mercato fra circa tre anni. Pare anche che BMW lancerà almeno sei veicoli elettrici con la stessa piattaforma entro 4 anni. La iX4 che potrebbe essere uno di questi ultimi, insieme al crossover iX3 e alla berlina i3. Inoltre, è prevista una BMW M elettrica sulla quale praticamente si sa nulla, solo che probabilmente sarà un’auto pazzesca, almeno per quanto affermato da Frank van Meel, capo divisione M.

BMW sta inoltre sviluppando un cambio manuale “falso” per veicoli elettrici, simile a quanto fatto da Hyundai con la Ioniq 5 N, per migliorare la connessione tra guidatore e auto. La divisione M di BMW introdurrà la sua prima berlina sportiva elettrica nel 2027, con un sistema a quattro motori, promettendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.