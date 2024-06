WhatsApp: finalmente foto e video in HD di default, arriva l'aggiornamento

Tra le grandi novità che WhatsApp ha integrato a bordo della sua piattaforma c’è senza ombra di dubbio quella che garantisce la possibilità di inviare video e foto in HD. Era il mese di agosto dello scorso 2023 quando il colosso della messaggistica ha ufficializzato il suo aggiornamento, consentendo l’invio di foto in alta definizione. Sono passate poche settimane fino all’ufficializzazione dello stesso modus operandi per i video.

In questo modo le persone hanno trovato un nuovo escamotage per trasferirsi i file multimediali in alta qualità. Di certo non si tratta della stessa qualità della foto originale o del video originale, ma migliora nettamente rispetto a quella che WhatsApp era solito offrire. Sono tantissime le persone che da quel momento hanno cominciato ad inviare solo immagini e video in HD ed è per questo che WhatsApp ha pensato ad un’altra aggiunta. Il colosso infatti vuole introdurre la possibilità di impostare di default l’invio di file multimediali in alta definizione.

WhatsApp: non bisognerà più scegliere la qualità ogni volta, ecco la novità

Finalmente WhatsApp ci è arrivata: l’applicazione sta per introdurre la possibilità di settare di default l’invio in HD di foto e video. Questo significa che non bisognerà più scegliere ogni volta con quale qualità inviare un’immagine o un filmato.

Al momento per inviare ad esempio una foto in HD bisogna prima sceglierla e poi in alto selezionare il collegamento con scritto “HD“. A breve, come è stato possibile notare all’interno di una delle ultime beta di WhatsApp, il colosso introdurrà la possibilità di impostare di base l’invio dei file in alta definizione.

Questo toglierà una scocciatura agli utenti, soprattutto a coloro che da quando è arrivata la nuova funzionalità non riescono a farne a meno. Per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento, sembra volerci ancora qualche settimana per la distribuzione a utenti della versione stabile.