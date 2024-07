Truffa FLASH: un minuto basta per perdere dati e soldi

State tranquilli, non c’è nessun pacco che dovete ritirare e non c’è nessun corriere che vi sta avvisando di tale evenienza. Il messaggio che molte persone hanno ricevuto non è altro che la solita truffa phishing, uno di quei modi per rubare soldi e dati alle persone.

In basso ci sono tutte le informazioni con il messaggio scritto per filo e per segno, così da far capire di cosa si tratta. Fate molta attenzione.

Truffa a nome di uno dei corrieri più famosi al mondo, ecco il messaggio come si presenta

Quello che leggete in basso sembra essere l’avviso da parte di un corriere, ma in realtà non è così. Effettivamente lo è, ma lo scopo è quello di rubare i dati personali agli utenti e all’occorrenza anche i soldi dalle carte di credito. La truffa sta andando avanti ormai da diversi giorni e le segnalazioni sono diventate tantissime, ecco pertanto il messaggio così da fornire al pubblico un modello di confronto:

“Ciao Felicegalluccio,

Siamo lieti di informarti che il tuo pacco è pronto per essere ritirato. La consegna, gestita da GLS, avverrà entro le prossime 48 ore.

Abbiamo riscontrato un problema con l’indirizzo di spedizione fornito: non corrisponde al codice postale. Ti chiediamo gentilmente di confermare il tuo indirizzo il prima possibile per evitare ulteriori ritardi nella consegna.

[Aggiorna il tuo indirizzo]

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nel ritirare il pacco tempestivamente, preferibilmente al di fuori delle ore di punta del pomeriggio. Questo aiuterà a ridurre i tempi di attesa e a garantire un ritiro più agevole.

Nella pagina di monitoraggio, troverai ulteriori dettagli sul punto di ritiro, compresi gli orari di apertura e le informazioni sul traffico. Ti consigliamo di controllare queste informazioni per pianificare al meglio il tuo ritiro.

Numero di tracciamento: 3071560000IT Riferimento mittente: 44110127506021 Data: 04 luglio 2024

Cordiali saluti“.