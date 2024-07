Airbag difettosi: in caso di incidente, l'assicurazione risarcisce?

Più di un mese fa la Citroen ha richiamo 600.000 C3 a causa di problemi agli airbag. Il tempo è passato ma molti proprietari sono ancora in attesa di una riparazione. Stellantis, nel frattempo, ha inviato una lettera agli automobilisti, consigliando loro di non utilizzare le vetture per evitare il rischio di uno scoppio dell’airbag. Le conseguenze dell’uso dell’auto potrebbero addirittura essere letali. Cosa accade se si usa l’auto? E se si verifica un incidente? L’assicurazione copre tutti i danni? Dipende.

Secondo L’Argus, l’assicurazione non può rifiutarsi di risarcire i terzi coinvolti, compresi i passeggeri, in un incidente. Il risarcimento è garantito dal contratto stipulato tra l’automobilista e la compagnia assicurativa. Quest’ultima infatti non prevede in realtà esclusioni anche quando l’auto presenta difetti tecnici. In generale, l’assicurazione è obbligata quasi sempre a coprire qualsiasi danno in caso di incidenti.

Attenzione, l’assicurazione potrebbe rifiutare o almeno provarci

Potrebbero però esserci delle limitazioni da tener in conto per le garanzie facoltative, come il risarcimento dei danni al conducente assicurato. Queste coperture, spesso aggiunte all’RCA base, possono essere escluse se si verifica un difetto di fabbricazione o manutenzione dell’auto. Nel caso degli airbag Takata, il cui problema è ha coinvolto tantissime auto, potrebbe applicarsi una clausola di esclusione se il danno è imputabile al difetto di montaggio. Se poi un incidente è causato dallo scoppio dell’airbag difettoso, l’assicurazione potrebbe tentare di rifiutare il risarcimento al conducente.

In questa situazione, l’automobilista potrebbe infatti dover agire legalmente contro il produttore dell’airbag per recuperare i danni. Nel caso in cui il produttore ha però chiaramente consigliato di non utilizzare l’auto (come nel caso Stellantis), la responsabilità dell’automobilista potrebbe essere ridotta o totalmente esclusa. Mentre quindi l’assicurazione è tenuta a coprire i danni ai terzi in caso di incidente, le garanzie facoltative possono essere escluse se il difetto tecnico dell’auto è il motivo stesso dell’incidente. Gli automobilisti dovrebbero assicurarsi di comprendere bene le clausole della propria polizza per essere preparati in situazioni di emergenza come questa e sapere esattamente cosa fare.