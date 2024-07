Un prezzo davvero imperdibile vi attende giusto oggi su Amazon riguardante l’acquisto di una smart TV LG di ottima qualità generale, modello 55NANO81T6A, che rientra nella serie NanoCell, con processore Alpha5 Gen7 ed una diagonale da 55 pollici di diagonale. Lanciata ufficialmente nel corso del 2024, risulta essere una delle soluzioni più all’avanguardia e di qualità tra quelle attualmente disponibili sul mercato.

Il dispositivo può raggiungere una risoluzione massima in 4K, al suo interno è possibile trovare il sistema operativo WebOS, aggiornato all’ultima versione, soluzione essenziale su cui fare affidamento per avere la certezza di poter godere del meglio in termini di funzionalità, con la possibilità di installare tutte le applicazioni di streaming, tra cui le principali, come Netflix, Now, Prime Video, RaiPlay e Disney+.

LG Smart TV: il prezzo è ridicolo su Amazon

Il prodotto può essere acquistato giusto in questi giorni su Amazon a soli 564 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto alle ottime prestazioni che la stessa smart TV risulta essere in grado di offrire, anche sul listino di 749 euro (sconto del 25%). Per effettuare l’ordine, collegatevi qui.

La connettività fisica posta nella parte posteriore è sufficientemente fornita, essendo composta da 3 porte HDMI fisiche, utilissime per collegare praticamente ciò che desiderate allo stesso televisore. Non manca all’appello la modalità FilmMaker e HDR10 Pro, per poter godere dell’esperienza di visione come il regista l’ha effettivamente pensata. All’interno della confezione è possibile trovare il telecomando puntatore, utile per il controllo direttamente da remoto e da lontano, con anche assistente vocale integrato Amazon Alexa, per il controllo con la propria voce, ed altoparlanti da 20W, per un volume massimo raggiungibile più che elevato e soddisfacente, con dettagli praticamente mai visti prima d’ora.