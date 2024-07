L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi è senza alcun dubbio WhatsApp, quest’ultima vanta infatti, tantissimi utenti iscritti e il numero continua ad aumentare senza sosta, un traguardo decisamente considerevole ma allo stesso tempo potenzialmente pericoloso.

Negli ultimi tempi, sembra infatti che I malintenzionati come i truffatori abbiano preso consapevolezza di questo contesto e per aumentare le possibilità di guadagno abbiano deciso di iniziare a diffondere le proprie truffe proprio tramite la nota piattaforma di messaggistica, tutto ciò ovviamente ha aumentato fortemente il rischio di incappare in un tentativo di truffa, dal momento che tutti tramite WhatsApp siamo interconnessi.

Questo contesto ovviamente riguarda anche l’Italia, negli ultimi tempi molti utenti hanno infatti ricevuto un messaggio truffaldino che ha messo in pericolo il loro conto corrente, vediamo insieme di cosa si tratta per evitare di cascare in pieno nella truffa.

Truffa svuota conto

La truffa in questione dunque sta circolando proprio tramite WhatsApp, i truffatori prendono contatto con la vittima tramite un banale SMS che recita semplicemente “ciao”, in caso di risposta, però, prenderà inizio la truffa vera e propria, infatti i truffatori daranno seguito con messaggio con una serie di istruzioni promettendo alla vittima guadagni facili tramite Internet, si tratta di strategie di ingegneria sociale pensate per indurre il lettore ad abbassare la guardia generando in quest’ultimo un forte interesse verso una tematica specifica.

Di conseguenza, le istruzioni fornite dai truffatori non porteranno la vittima a guadagnare somme di denaro, bensì a perderle senza possibilità di recuperarle, dal momento che faranno trapelare i dati sensibili inerenti il suo conto bancario.

Se anche voi avete ricevuto questo messaggio, la strategia migliore per non correre pericoli, quella di non seguire le istruzioni ricevute e di bloccare immediatamente il contatto, ovviamente restare informati sulle varie strategie di truffa e essenziale per non cadere nel tranello, sebbene è facile intuire che tutte le promesse di facili guadagni possano celare una truffa bella e buona.