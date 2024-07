Il Google Pixel 9 ha già fatto la sua comparsa in Algeria, suscitando sorpresa tra gli appassionati di tecnologia. Un breve video su X mostra un dispositivo che sembra essere un’unità retail in una colorazione rosa molto vivace, anche se resta da verificare se questa tonalità dipenda dalla qualità e dal bilanciamento cromatico della fotocamera utilizzata per la ripresa. La situazione è alquanto confusa: Google aveva confermato che la presentazione della nuova generazione di dispositivi sarebbe avvenuta prima del solito, già ad agosto, ma è difficile spiegare come un prodotto finito possa già essere in circolazione.

È possibile che si tratti di un prototipo o di un’unità pre–release, quasi del tutto finita ma ancora sottoposta a test nel “mondo reale” e nell’uso quotidiano. Le parole della fonte che ha condiviso il video suggeriscono che il dispositivo sia “già arrivato“. Ciò potrebbe significare che i bancali di unità pronte per la vendita siano già stati ricevuti dai rivenditori.

Google Pixel 9: un primo video ne mostra alcune caratteristiche

Al momento, non ci sono molti altri dettagli a disposizione, se non che il dispositivo dispone di 256GB di archiviazione interna. È utile riassumere le specifiche tecniche conosciute fino a questo momento. Le dimensioni del dispositivo sono di 152,8×71,9×8,5-12mm, con un design che presenta angoli curvi e bordi piatti. Il display è un AMOLED piatto Samsung con risoluzione 1080p. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz. La fotocamera anteriore è posizionata al centro del display, mentre sul retro troviamo una doppia. Il display misura 6,03 pollici e il SoC è il Google Tensor G4, con un modem che supporta la connettività satellitare.

Un nuovo video su TikTok, girato con una fotocamera di qualità leggermente migliore, mostra ancora l’unità rosa, questa volta con il display acceso. Non ci sono molte nuove informazioni, se non che le cornici sembrano essere rimaste identiche a quelle del Pixel 8.

L’apparizione prematura del Google Pixel 9 solleva interrogativi sul processo di distribuzione e sulle tempistiche di lancio dei nuovi dispositivi. La presenza di unità retail in Algeria potrebbe indicare un anticipo nella catena di distribuzione o una fuga di notizie non prevista. Gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza ulteriori dettagli e conferme da parte di Google. In ogni caso, questa inaspettata comparsa ha già acceso l’interesse e la curiosità degli utenti.